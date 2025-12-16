Νέες εικόνες από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ ήρθαν στο φως, αυτή τη φορά καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές μέσα από ένα κοντινό μπαρ όπου νεαροί Αυστραλοί περνούσαν την ώρα τους. Το βίντεο προσφέρει μια διαφορετική εικόνα του πανικού που επικράτησε, μακριά από το επίκεντρο του περιστατικού.

Στα πλάνα φαίνονται οι θαμώνες να κοιτούν από τα παράθυρα του καταστήματος προς την παραλία και να παρατηρούν πλήθος κόσμου να τρέχει πανικόβλητο, προσπαθώντας να σωθεί.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, γίνεται φανερό ότι πρόκειται για επίθεση με πυροβολισμούς. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώνουν ότι πρέπει να κλείσει η μουσική και πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Μάλιστα, ακούγονται άτομα να ζητούν από υπεύθυνους του καταστήματος να κλειδώσουν τις πόρτες. Την ίδια στιγμή, οι πιο ψύχραιμοι καλούν όσους βρίσκονται κοντά στα παράθυρα να απομακρυνθούν, ενώ αρκετοί ξαπλώνουν στο πάτωμα του καταστήματος για μεγαλύτερη ασφάλεια.