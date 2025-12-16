Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την επίθεση στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ, όπου ο ένοπλος Sajid Akram άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Χάνουκα το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου.

Μέσα σε αυτόν τον πανικό, ένα πιστό σκυλί, που έχει ταυτοποιηθεί ως «Μάουι», φαίνεται να στέκεται πάνω από το σώμα του 50χρονου ιδιοκτήτη του, λίγα μέτρα μακριά από τον δράστη, ενώ η σφαγή εξελισσόταν γύρω του. Στο συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μάουι φαίνεται να τρέχει απελπισμένα στο πάρκο καθώς ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ οι άνθρωποι προσπαθούν να προστατευτούν.

Τη Δευτέρα, καθώς αυξάνονταν οι ανησυχίες για την ασφάλεια της Μάουι στα κοινωνικά δίκτυα, η Άν-Μαρί Κάρι, ιδρύτρια των «Arthur and Co. Pet Detectives», ξεκίνησε καμπάνια για να επανασυνδέσει το σκυλί με τους ιδιοκτήτες της. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της Μάουι σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Ο άνδρας, που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, φέρεται να περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του, τη Μάουι και το άλλο τους σκυλί, όταν συνέβει η επίθεση.

Η Μαρί Κάρι επιβεβαίωσε ότι η Μάουι είναι πλέον ασφαλής, χάρη στις προσπάθειες διάσωσης ζώων, τις ομάδες «lost and found» και τα μέλη της τοπικής κοινότητας που συνέδραμαν στην εύρεσή της. «Το σκυλί βρίσκεται τώρα με τη σύζυγο του θύματος», δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν τη Μάουι να στέκεται πάνω από αρκετά θύματα αφού χτύπησαν τον ίδιο της τον ιδιοκτήτη. Βρισκόταν μέσα στη γραμμή πυρός», πρόσθεσε.

«Ο φίλος μας ήταν ο πατέρας της Μάουι που σκοτώθηκε. Τη λάτρευε και η καρδιά μου πονάει για εκείνον, αλλά και για τη Μάουι που έχασε τον κηδεμόνα της. Ευχαριστούμε όποιον τη βρήκε και τη μετέφερε ασφαλή», ανέφερε ντόπιος κάτοικος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο φίλος του είχε μετακομίσει στο Bondi πριν από περίπου ένα χρόνο με τη σύζυγό του. Προηγουμένως ζούσαν στο Rose Bay. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Πολύ ήρεμη ψυχή», πρόσθεσε.