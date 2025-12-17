Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του άνδρα που άνοιξε πυρ σε συνάθροιση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περιλαμβανομένης κατηγορίας για τρομοκρατία.

Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι δεν αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σε κανένα άλλο άτομο.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι άλλα άτομα εμπλέκονταν σε αυτήν την επίθεση, ωστόσο, προειδοποιούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένου ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο της έρευνάς μας», ξεκαθάρισε η Μπάρετ.

Ξεκίνησαν χθες και οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης σε παραλία του Σίδνεϊ, με φέρετρο να φτάνει στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια το λείψανο του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, του πρώτου από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια και ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 16, περιλαμβανομένου του ενός δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Ο 24χρονος γιος του και φερόμενος συνεργός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Ναβίντ Άκραμ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες Τρίτη τον κόσμο ολόκληρο να διεξαγάγει αγώνα εναντίον των «δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» μετά την επίθεση σε παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το σαββατοκύριακο με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 42 τραυματίες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» και «αυτό κάνουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επ’ ευκαιρία της Χάνουκα.