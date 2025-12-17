Ένας Βρετανός τουρίστας γλίτωσε από θαύμα, καθώς είχε μια επικίνδυνη συνάντηση με ένα από τα πιο δηλητηριώδη θαλάσσια πλάσματα στον κόσμο ενώ κολυμπούσε στις Φιλιππίνες, χωρίς όμως να το καταλάβει.

Ο Άντι ΜακΚόνελ βρήκε ένα μικρό, γλυκό χταπόδι σε ρηχά νερά. Εντυπωσιασμένος από τα χρώματά του και πιστεύοντας ότι ήταν αβλαβές, το πήρε στα χέρια του και αργότερα μοιράστηκε φωτογραφίες από την εμπειρία του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το περιστατικό τράβηξε αμέσως την προσοχή των χρηστών των social media, καθώς ειδικοί της άγριας ζωής σήμαναν συναγερμό αναγνωρίζοντας το πλάσμα ως «Μπλε-δακτυλιωτό χταπόδι» (Blue-ringed octopus), ένα είδος γνωστό για το εξαιρετικά τοξικό του δηλητήριο.

Τα μπλε-δακτυλιωτά χταπόδια ζουν σε νερά μεταξύ Αυστραλίας και Ιαπωνίας και θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια ζώα παρά το μικρό τους μέγεθος.

Όταν νιώσουν απειλή, το δέρμα τους γίνεται έντονο κίτρινο και αναβοσβήνουν μπλε και μαύροι δακτύλιοι, ως προειδοποιητικό σήμα γνωστό ως «αποσαφημένη χρωματοποίηση» (aposematic colouration), σύμφωνα με το Ndtv.

Ιατρικές μελέτες που επικαλείται η Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής αναφέρουν ότι το δηλητήριο του χταποδιού περιέχει τετροδοτοξίνη (TTX), ένα νευροτοξικό που θεωρείται περίπου 1.000 φορές πιο θανατηφόρο από το κυάνιο. Ένα μόνο δάγκωμα μπορεί να προκαλέσει παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά είναι ότι το δάγκωμα είναι συχνά ανώδυνο, πράγμα που σημαίνει ότι τα θύματα μπορεί να μην καταλάβουν αμέσως το δάγκωμα, ώστε να αναζητήσουν βοήθεια.