Η Πολωνία κατάφερε να ανεβάσει τη θέση της στην ειδική κατάταξη της UEFA, εκμεταλλευόμενη την παρουσία τεσσάρων ομάδων της στη φάση της League Phase, ενώ η Ελλάδα είχε μόλις μία εκπρόσωπο γι αυτήν την εβδομάδα. Οι πολωνικές ομάδες σημείωσαν τρεις νίκες και μία ισοπαλία στην τελευταία αγωνιστική του Conference League, γεγονός που της χάρισε σημαντικούς βαθμούς.

Συγκεκριμένα, η Ράκοφ, η Λέγκια Βαρσοβίας και η Λεχ Πόζναν επικράτησαν αντίστοιχα της Ομόνοιας, της Λίνκολν και της Σίγκμα Όλομουτς, ενώ η Γιαγκελόνια αναδείχθηκε ισόπαλη με την Άλκμααρ εκτός έδρας. Το αποτέλεσμα ήταν οι Πολωνοί να προσθέσουν 1.750 βαθμούς, ανεβάζοντας το σύνολό τους στους 44.250. Από την άλλη, η Ελλάδα κέρδισε μόνο από τη νίκη της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να φτάσει στους 43.313 βαθμούς.

Σημαντικό είναι ότι τις επόμενες εβδομάδες ακολουθούν αγώνες Champions League και Europa League, στους οποίους θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, δώνοντας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αυξήσει τη συγκομιδή της και να ανακτήσει προβάδισμα έναντι της Πολωνίας, που δεν θα έχει εκπροσώπηση σε αυτές τις διοργανώσεις.

Η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία: 46.025 (4/5)

11. Πολωνία: 44.469 (¾)

12. Ελλάδα: 43.313 (4/5)

13. Δανία: 38.981 (2/4)

14. Νορβηγία: 38.588 (2/4)

15. Κύπρος: 34.851 (3/5)