Με μία συγκλονιστική ανατροπή στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Κραϊόβα, κατέλαβε την 3η θέση στον όμιλό της και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League.
Στην 6η και τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδεχόταν την Κραϊόβα, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφάλιζε την πρόκριση χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία των play-offs. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τα τελευταία λεπτά φαινόταν να χάνει αυτή την ευκαιρία, η ΑΕΚ κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να γυρίσει το παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8’, ενώ το πέναλτι του Γιόβιτς στο 90+15’ έγραψε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην ΑΕΚ την απευθείας πρόκριση και την 3η θέση με 13 βαθμούς.
Η τελική κατάταξη του Conference League στον όμιλο της ΑΕΚ διαμορφώθηκε ως εξής:
- Στρασβούργο 6 (11-5) 16
- Ρακόβ 6 (9-2) 14
- ΑΕΚ 6 (14-7) 13
- Σπάρτα Πράγας 6 (10-3) 13
- Ράγιο Βαγιεκάνο 6 (13-7) 13
- Σαχτάρ 6 (10-5) 13
- Μάιντς 6 (7-3) 13
- ΑΕΚ Λάρνακας 6 (7-1) 12
- Λωζάνη 6 (6-3) 11
- Κρίσταλ Πάλας 6 (11-6) 10
- Λεχ Πόζναν 6 (12-8) 10
- Σάμσουνσπορ 6 (10-6) 10
- Τσέλιε 6 (8-7) 10
- Άλκμααρ 6 (7-7) 10
- Φιορεντίνα 6 (8-5) 9
- Ριέκα 6 (5-2) 9
- Γιαγκελόνια 6 (5-4) 9
- Ομόνοια 6 (5-4) 8
- Νόα 6 (6-7) 8
- Ντρίτα 6 (4-8) 8
- Κουόπιο 6 (6-5) 7
- Σκεντίγια 6 (4-5) 7
- Ζρίσνκι 6 (8-10) 7
- Σίγκμα Όλομουτς 6 (7-9) 7
- Κραϊόβα 6 (6-8) 7
- Λίνκολν 6 (7-15) 7
- Ντινάμο Κιέβου 6 (9-9) 6
- Λέγκια 6 (8-8) 6
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 (5-9) 6
- Μπρέινταμπλικ 6 (6-11) 5
- Σάμροκ Ρόβερς 6 (7-13) 4
- Χάκεν 6 (5-8) 3
- Χάμρουν 6 (4-11) 3
- Σέλμπουρν 6 (0-7) 2
- Αμπερντίν 6 (3-14) 2
- Ραπίντ Βιέννης 6 (3-14) 1
Η ΑΕΚ πανηγύρισε έτσι ένα συναρπαστικό φινάλε και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.