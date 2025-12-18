Με μία συγκλονιστική ανατροπή στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Κραϊόβα, κατέλαβε την 3η θέση στον όμιλό της και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League.

Στην 6η και τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδεχόταν την Κραϊόβα, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφάλιζε την πρόκριση χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία των play-offs. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τα τελευταία λεπτά φαινόταν να χάνει αυτή την ευκαιρία, η ΑΕΚ κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να γυρίσει το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8’, ενώ το πέναλτι του Γιόβιτς στο 90+15’ έγραψε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην ΑΕΚ την απευθείας πρόκριση και την 3η θέση με 13 βαθμούς.

Η τελική κατάταξη του Conference League στον όμιλο της ΑΕΚ διαμορφώθηκε ως εξής:

Στρασβούργο 6 (11-5) 16 Ρακόβ 6 (9-2) 14 ΑΕΚ 6 (14-7) 13 Σπάρτα Πράγας 6 (10-3) 13 Ράγιο Βαγιεκάνο 6 (13-7) 13 Σαχτάρ 6 (10-5) 13 Μάιντς 6 (7-3) 13 ΑΕΚ Λάρνακας 6 (7-1) 12 Λωζάνη 6 (6-3) 11 Κρίσταλ Πάλας 6 (11-6) 10 Λεχ Πόζναν 6 (12-8) 10 Σάμσουνσπορ 6 (10-6) 10 Τσέλιε 6 (8-7) 10 Άλκμααρ 6 (7-7) 10 Φιορεντίνα 6 (8-5) 9 Ριέκα 6 (5-2) 9 Γιαγκελόνια 6 (5-4) 9 Ομόνοια 6 (5-4) 8 Νόα 6 (6-7) 8 Ντρίτα 6 (4-8) 8 Κουόπιο 6 (6-5) 7 Σκεντίγια 6 (4-5) 7 Ζρίσνκι 6 (8-10) 7 Σίγκμα Όλομουτς 6 (7-9) 7 Κραϊόβα 6 (6-8) 7 Λίνκολν 6 (7-15) 7 Ντινάμο Κιέβου 6 (9-9) 6 Λέγκια 6 (8-8) 6 Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 (5-9) 6 Μπρέινταμπλικ 6 (6-11) 5 Σάμροκ Ρόβερς 6 (7-13) 4 Χάκεν 6 (5-8) 3 Χάμρουν 6 (4-11) 3 Σέλμπουρν 6 (0-7) 2 Αμπερντίν 6 (3-14) 2 Ραπίντ Βιέννης 6 (3-14) 1







Η ΑΕΚ πανηγύρισε έτσι ένα συναρπαστικό φινάλε και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.