Με μία συγκλονιστική ανατροπή στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Κραϊόβα, κατέλαβε την 3η θέση στον όμιλό της και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League.

Στην 6η και τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδεχόταν την Κραϊόβα, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφάλιζε την πρόκριση χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία των play-offs. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τα τελευταία λεπτά φαινόταν να χάνει αυτή την ευκαιρία, η ΑΕΚ κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να γυρίσει το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8’, ενώ το πέναλτι του Γιόβιτς στο 90+15’ έγραψε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην ΑΕΚ την απευθείας πρόκριση και την 3η θέση με 13 βαθμούς.

Η τελική κατάταξη του Conference League στον όμιλο της ΑΕΚ διαμορφώθηκε ως εξής:

  1. Στρασβούργο 6 (11-5) 16
  2. Ρακόβ 6 (9-2) 14
  3. ΑΕΚ 6 (14-7) 13
  4. Σπάρτα Πράγας 6 (10-3) 13
  5. Ράγιο Βαγιεκάνο 6 (13-7) 13
  6. Σαχτάρ 6 (10-5) 13
  7. Μάιντς 6 (7-3) 13
  8. ΑΕΚ Λάρνακας 6 (7-1) 12
  9. Λωζάνη 6 (6-3) 11
  10. Κρίσταλ Πάλας 6 (11-6) 10
  11. Λεχ Πόζναν 6 (12-8) 10
  12. Σάμσουνσπορ 6 (10-6) 10
  13. Τσέλιε 6 (8-7) 10
  14. Άλκμααρ 6 (7-7) 10
  15. Φιορεντίνα 6 (8-5) 9
  16. Ριέκα 6 (5-2) 9
  17. Γιαγκελόνια 6 (5-4) 9
  18. Ομόνοια 6 (5-4) 8
  19. Νόα 6 (6-7) 8
  20. Ντρίτα 6 (4-8) 8
  21. Κουόπιο 6 (6-5) 7
  22. Σκεντίγια 6 (4-5) 7
  23. Ζρίσνκι 6 (8-10) 7
  24. Σίγκμα Όλομουτς 6 (7-9) 7
  25. Κραϊόβα 6 (6-8) 7
  26. Λίνκολν 6 (7-15) 7
  27. Ντινάμο Κιέβου 6 (9-9) 6
  28. Λέγκια 6 (8-8) 6
  29. Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 (5-9) 6
  30. Μπρέινταμπλικ 6 (6-11) 5
  31. Σάμροκ Ρόβερς 6 (7-13) 4
  32. Χάκεν 6 (5-8) 3
  33. Χάμρουν 6 (4-11) 3
  34. Σέλμπουρν 6 (0-7) 2
  35. Αμπερντίν 6 (3-14) 2
  36. Ραπίντ Βιέννης 6 (3-14) 1


Η ΑΕΚ πανηγύρισε έτσι ένα συναρπαστικό φινάλε και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.