Ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την Οδησσό, ιστορικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ μια συνοικία έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε γυναίκα με τρία παιδιά της καθώς διέσχιζε γέφυρα στην Οδησσό. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, τα παιδιά τραυματίστηκαν.

Ο κ. Κίπερ κάλεσε εξάλλου κατοίκους που υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης να φανούν υπομονετικοί και να μην αποκλείουν δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διαβεβαιώνοντας πως συνεργεία εργάζονται ασταμάτητα για να αποκαταστήσουν την παροχή.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Οδησσού Σερχίι Λισάκ ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικός βομβαρδισμός έπληξε «κρίσιμη υποδομή» και προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της θέρμανσης σε «πυκνοκατοικημένη συνοικία».

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, πρόσθεσε, τονίζοντας πως συνεργεία εργάζονται επιτόπου για να αποκαταστήσουν τις βασικές υπηρεσίες.

Στο μεταξύ η ουκρανική συνοριοφυλακή ανακοίνωσε μέσω Telegram πως ρωσικές επιδρομές διέκοψαν την κυκλοφορία που συνδέει την Οδησσό με την πόλη Ρένι, λιμάνι στον Δούναβη, και τις μεταφορές προς και από τα σύνορα με τη Μολδαβία.