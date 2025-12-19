Για την καταγγελόμενη επίθεση του Νίκου Παππά στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, μίλησε ο ποινικολόγος, Θεόδωρος Καραγιάννης, σημειώνοντας πως «το ότι κρύβεται είναι άνευ αντικειμένου».

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «το αδίκημα που τελέστηκε στο εξωτερικό είναι πλημμέλημα. Για να κινηθεί δίωξη στην Ελλάδα χρειάζεται είτε έγκληση, είτε αίτηση του ξένου κράτους».

Ωστόσο, όπως είπε, «στην πραγματικότητα και η έγκληση που κατατέθηκε στο εξωτερικό αρκεί για να κινηθεί δίωξη και στη χώρα μας».

Για το ότι ο Νίκος Παππάς δεν έχει εμφανιστεί, ο κ. Καραγιάννης απάντησε: «Σε επίπεδο νομικό, ακόμα και να εμφανιζόταν, δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί στην Ελλάδα το αυτόφωρο, γιατί έχει ασυλία ως ευρωβουλευτής και δεν θα είχε νόημα, γιατί δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί».

«Ακόμα και να τον συλλάμβαναν, δεν θα προλάβαινε να διαβιβαστεί η δικογραφία», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε άνευ νοήματος την επιλογή του να κρύβεται.

Σημειώνεται πως το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου, σημειώθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου και εκεί ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς.

Την Τετάρτη, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας κατά του Νίκου Παππά, για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο Νίκος Παππάς αναζητείται μέχρι και σήμερα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να έχει φυγαδευτεί μέσω Γερμανίας, προκειμένου να αποφύγει το αυτόφωρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή βρίκσεται σε ελληνικό έδαφος.