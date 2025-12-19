Άφαντος παραμένει ο Νίκος Παππάς, μετά την επίθεσή του στον δημοσιογράφο, Νίκο Γιαννόπουλο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου, σημειώθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου και εκεί ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς.

Την Τετάρτη, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας κατά του Νίκου Παππά, για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο Νίκος Παππάς αναζητείται μέχρι και σήμερα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να έχει φυγαδευτεί μέσω Γερμανίας, προκειμένου να αποφύγει το αυτόφωρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή βρίκσεται σε ελληνικό έδαφος.

Σημειώνεται πως ο ευρωβουλευτής και πρώην μπασκετμπολίστας στην αρχή εμφανίστηκε «εν μέρει» μετανιωμένος, καθώς στην αρχή ζητούσε συγγνώμη και έστελνε μηνύματα στον δημοσιογράφο, ωστόσο στη συνέχεια τα διέγραψε. Λίγο αργότερα επιχείρησε να συναντηθεί με τον Νίκο Γιαννόπουλο, αλλά ο δημοσιογράφος δεν επιθυμούσε κάποια επαφή με τον Νίκο Παππά.

Επιβεβαιώνει την επίθεση αυτόπτης μάρτυρας

Δημοσιογράφος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση του Νίκου Παππά κατά του Νίκου Γιαννόπουλου επιβεβαιώνει την καταγγελία του δημοσιογράφου. Η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της επίθεσης και χαρακτηρίζει το περιστατικό «σοκαριστικό και τρομακτικό».

«Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο. Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης», ανέφερε.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στην πόλη της Αλσατίας το βράδυ της Τρίτης, με τον δημοσιογράφο να καταγγέλλει ότι ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά και ο ίδιος να του ζητάει τον λόγο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κ. Γιαννόπουλος απέφυγε να δώσει συνέχεια και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης ένιωσε δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω. «Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», φέρεται να του είπε ο δημοσιογράφος. «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» απάντησε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Νίκος Παππάς.

Μιλώντας για την επίθεση, ο Νίκος Γιαννόπουλος είπε: «Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και μετά από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά» και συμπλήρωσε: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη λεκτική αντιπαράθεση που ακολούθησε. «Του είπα μην τολμήσεις να με ξανά ακουμπήσεις και μου απάντησε πάμε έξω να λογαριαστούμε», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι σε εκείνο το σημείο δεν θεώρησε πως θα δεχόταν σωματική επίθεση. Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε μόλις βγήκαν εκτός του καταστήματος. «Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω», είπε ο Νίκος Γιαννόπουλος, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι αντέδρασε λάθος, αφήνοντας όμως υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος.

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, με τον Νίκο Παππά να τίθεται εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά», ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση το κόμμα «αιτείται άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψάξουν καλύτερα το θέμα της διαγραφής του Νίκου Παππά.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Παύλος Μαρινάκης: «Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές είναι ακόμη μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

Από την πλευρά του ο Γαβριήλ Σακκελαρίδης σχολιάζοντας το περιστατικό, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ήταν εκείνος που πρότεινε τον Νίκο Παππά για τη δημαρχία της Αθήνας πριν παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Σακελλαρίδης έκανε μεταξύ άλλων αναφορά και σε όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στην Πάτρα για «αριστερόμετρο» σημειώνοντας ότι «Δεν ξέρω τι θα πει “αριστερόμετρο”, τόσα χρόνια δεν το έχω καταλάβει, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αρκετών να μας νουθετήσουν. Ξέρω τι θα πει αξιοπρέπεια σε αυτό που θέλεις να δείξεις ότι είσαι ως κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει όσους και όσες έχουν ανάγκη τη δικαιοσύνη».