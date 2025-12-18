Δημοσιογράφος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση του Νίκου Παππά κατά του Νίκου Γιαννόπουλου σε μπαρ στο Στρασβούργο, επιβεβαιώνει την καταγγελία του δημοσιογράφου στο News 24/7.

Η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της επίθεσης και χαρακτηρίζει το περιστατικό «σοκαριστικό και τρομακτικό».

«Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο. Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης», αναφέρει.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες, όπως σχεδόν σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητιούνται και τίθενται προς ψήφιση θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ελευθερίες, και το μέλλον μας: Τα ηλεκτρικά δίκτυα, η οικονομικά προσιτή στέγαση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η αμυντική κινητικότητα και ετοιμότητα, η πρόσβαση στην άμβλωση, τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των γεωργικών προϊόντων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Είναι εξαιρετικά υποτιμητικό -και ντροπιαστικό- για την Ελλάδα να πρέπει σε κάθε σύνθεση της ελληνικής ευρωομάδας να ασχολούμαστε με ποινικές συμπεριφορές.

Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.

Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης».