Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου. Όλα έγιναν σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της περασμένης Τρίτης, με τον δημοσιογράφο να λέει πως ο ευρωβουλευτής του έβαλε αρχικά τρικλοποδιά και στη συνέχεια τον χτύπησε με τις γροθιές του στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αφού δέχτηκε την τρικλοποδιά, ο δημοσιογράφος ζήτησε τον λόγο. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως ο κ. Γιαννόπουλος απέφυγε να δώσει συνέχεια και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης ένιωσε δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής;», φέρεται να του είπε ο δημοσιογράφος. «Πώς να μην σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;», απάντησε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Νίκος Παππάς.

Ο ευρωβουλευτής φέρεται επίσης να είπε στον Νίκο Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν», ανέφερε η καταγγελία.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχτηκε στο κινητό του τηλέφωνο κλήσεις από τον ευρωβουλευτή, καθώς και δύο μηνύματα στα οποία ουδέποτε απάντησε. Χθες υπέβαλε και μήνυση εναντίον του.

Η διαγραφή και η ανάρτηση του Νίκου Παππά

Το περιστατικό προκάλεσε σάλο και με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νίκος Παππάς διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά».

Ο ίδιος ο Νίκος Παππάς, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έγραψε:

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου που δέχτηκε τις γροθιές

Ο δημοσιογράφος που κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στο Στρασβούργο προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…».

«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει»

Η κυβέρνηση «σήκωσε τους τόνους» μετά τη διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας την αξιωματική αντιπολίτευση για πολιτική κάλυψη και καθυστερημένη αντίδραση απέναντι σε ένα φαινόμενο βίας που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε πως η χειροδικία ήταν το τελικό στάδιο μιας σειράς επιθετικών ενεργειών που το κόμμα της Κουμουνδούρου επέλεγε να αγνοεί.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει.

Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

Παράλληλα, με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταδίκασε «τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου».

Σημείωσε ότι «πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

Και ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τη διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το έντονο επεισόδιο του ευρωβουλευτή με δημοσιογράφο. Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε μεταξύ άλλων: «Μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«“Γενναίο” παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει “τους άρεσε η μαγκιά του” και ότι “τα λέει έξω από τα δόντια”…και τώρα κρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν εκεί διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα….

Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν “να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει”…το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματα τους…

Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή….

Α και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά….

Καλά Χριστούγεννα».