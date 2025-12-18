Δεν έφτανε η περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία μετά την παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή» και ιδίως έπειτα από τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, που ετοιμάζεται να δημιουργήσει δικό του πολιτικό φορέα, στον οποίο «λοξοκοιτούν» αρκετοί από τους βουλευτές του κόμματος, έρχεται τώρα και η υπόθεση με τον ευρωβουλευτή, Νίκο Παππά, να προκαλέσει νέους σοβαρούς τριγμούς στην Κουμουνδούρου.

Το περιστατικό που εξελίχθηκε σε μπαρ της γραφικής πόλης του Στρασβούργου με θύμα τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο απασχόλησε άμεσα την ηγεσία του κόμματος, που έλαβε κατευθείαν αποφάσεις, πυροδοτώντας μια ακόμα εσωστρέφεια και δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των στελεχών.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό στους κόλπους της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής της, Κώστας Αρβανίτης, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, ενώ στη συνέχεια κάλεσε τον Νίκο Παππά για να δώσει εξηγήσεις. Ωστόσο, οι εξελίξεις είχαν ήδη δρομολογηθεί. Η ηγεσία της Κουμουνδούρου κατέληξε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή, ανεξαρτήτως των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη. Ο ευρωβουλευτής, προκειμένου να γλιτώσει το αυτόφωρο, φέρεται πάντως να αναχώρησε εσπευσμένα από το Στρασβούργο και περνώντας τα σύνορα να έφτασε στη Γερμανία, από όπου πήρε πτήση και έφτασε αεροπορικώς στην Αθήνα.

Η απομάκρυνση και η θέση Πολάκη

Έτσι, χθες το απόγευμα ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε στην απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας τη στάση του απολύτως ασύμβατη με τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με σαφή πρόθεση τη διαγραφή του από τα κομματικά μητρώα. Για τις αποφάσεις αυτές ενημερώθηκε παράλληλα και η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία σε ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία για άσκηση βίας και ότι έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία για την τελική κρίση σχετικά με τη θέση του ευρωβουλευτή στο ευρωπαϊκό σχήμα.

Παρά τη σκληρή και άμεση γραμμή της ηγεσίας, η υπόθεση δεν εξελίχθηκε χωρίς εσωτερικές αντιστάσεις.

Ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, εξέφρασε επιφυλάξεις τόσο για την πλήρη εικόνα του περιστατικού όσο και για το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται μια διαγραφή σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί να σταθεροποιηθεί. Η στάση αυτή αναζωπύρωσε μνήμες παλαιότερων παρεμβάσεων του ίδιου υπέρ του Νίκου Παππά, ιδίως σε κρίσιμες εσωκομματικές στιγμές πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία.

Μόλις 3 ευρωβουλευτές πλέον

Στο μεταξύ, η πλειονότητα των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται αιφνιδιασμένη και εμφανώς αμήχανη. Το περιστατικό προστέθηκε σε μια ήδη φορτισμένη πολιτική συγκυρία, με αρκετούς να επιχειρούν να διαχειριστούν την κρίση μέσα από συγκρίσεις και συμψηφισμούς με αντίστοιχες υποθέσεις άλλων κομμάτων. Χαρακτηριστική ήταν η δημόσια παρέμβαση της Έλενας Ακρίτα, η οποία επεσήμανε τη διαφορά ταχύτητας και αντανακλαστικών ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα συμπεριφοράς και δικαιωμάτων, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε άλλες περιπτώσεις. Όπως έγραψε στο Facebook: «Ο Φάμελλος διέγραψε σε χρόνο ντετέ τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά που γρονθοκόπησε τον εξαιρετικό συνάδελφο Νίκο Γιαννόπουλο. Ο Ανδρουλάκης σφυρίζει αδιάφορα για τον ομοφοβικό και ρατσιστή βουλευτή του Παρασκευαΐδη που βλέπει παντού τζιχαντιστές μετανάστες και ομοφυλόφιλους που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες. Κρίμα γιατί κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει δρόμους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποτε».

Οι συνέπειες της υπόθεσης αποτυπώνονται και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον αριθμεί μόλις τρία μέλη, δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα συνοχής και συντονισμού. Πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις και πρωτοβουλίες ευρωβουλευτών του κόμματος, όπως κοινές παρουσίες με πρόσωπα εκτός του στενού κομματικού πλαισίου και δηλώσεις με αιχμές, δημιουργούν επιπλέον πονοκεφάλους στην Κουμουνδούρου, η οποία προσπαθεί να ελέγξει την εικόνα της στο εξωτερικό.

Η ανάρτηση Παππά

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Νίκος Παππάς παραμένει άφαντος με μοναδική παρέμβασή του την ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτήν παραδέχεται ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, αφήνει όμως αιχμές για τη συμπεριφορά του δημοσιογράφου, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Όπως έγραψε: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής, δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή, αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια, τουλάχιστον προς το παρόν, το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν.

Όμως ό,τι προηγήθηκε δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!

Παραδέχομαι, ωστόσο, ότι είχα λανθασμένη αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντί μου και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε, όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως πραγματικά έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών, όταν χρειαστεί, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Η μήνυση

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχεται κύμα συμπαράστασης από τον δημοσιογραφικό κόσμο και από πολιτικά πρόσωπα, που καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό, ενώ σε νομικό επίπεδο, η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Στη μήνυση που κατέθεσε, ο δημοσιογράφος περιγράφει αναλυτικά τα γεγονότα, ενώ έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος του ευρωβουλευτή. Πρόκειται για αδίκημα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν προϋποθέτει άρση ασυλίας, γεγονός που επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ο ίδιος περιγράφει τα γεγονότα ως εξής:

— Στις 16/12/2025 περί ώρα 22:30, έφτασα συνοδευόμενος από αρκετούς φίλους δημοσιογράφους όπως εγώ, στο εστιατόριο AEDAEN, που βρίσκεται στην οδό 04-06 rue des Aveugles στο Στρασβούργο.

— Διευκρινίζω ότι ήρθαμε στο Στρασβούργο για τη συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου.

— Αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το μπαρ για να πιούμε ένα ποτό.

— Περί ώρα 22:45 έφτασε ένας Ευρωβουλευτής, ο Παππάς Νικόλαος, τον οποίο γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας, την Ελλάδα.

— Τον γνωρίζουμε διότι πρόκειται για πρώην μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα.

— Ήμασταν στο μπαρ και ο κ. Παππάς, ήταν με φίλους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθισμένος σε τραπέζι.

— Έπειτα, περί ώρα 23:30, βγήκα στον διάδρομο του μπαρ συνοδευόμενος από μία κυρία δημοσιογράφο.

— Τη στιγμή που περνούσα μπροστά από τον κ. Παππά, εκείνος άπλωσε τα πόδια του και τον άγγιξα.

— Του είπα: «συγγνώμη, τι κάνετε, μη με αγγίζετε».

— Ο κ. Παππάς σηκώθηκε και είπε: «πάμε έξω να σου δείξω».

— Στη συνέχεια συνέχισα να περπατώ στον διάδρομο με τη φίλη μου δημοσιογράφο.

— Ο κ. Παππάς μας ακολούθησε στον διάδρομο και ήρθε πίσω μου για να μου καταφέρει δύο γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αριστερά.

— Στη συνέχεια με έσπρωξε και έπεσα στο έδαφος.

— Σηκώθηκα και επέστρεψα στο εσωτερικό του μπαρ.

— Ο κ. Παππάς προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι του πάτησα το πόδι και ότι δεν ζήτησα συγγνώμη.

— Διευκρινίζω ότι ποτέ δεν πάτησα το πόδι του Παππά.

— Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε μαζί του, αλλά απάντησε: «σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι».

— Φύγαμε από το σημείο και ο κ. Παππάς απευθύνθηκε στους άλλους δημοσιογράφους λέγοντας ότι τους ζητά συγγνώμη, αλλά όχι σε εμένα.

— Το επόμενο πρωί, περί ώρα 09:30, ενώ καθόμουν στην αίθουσα πρωινού του ξενοδοχείου IBIS, που βρίσκεται στην αποβάθρα quai de Paris στο Στρασβούργο,

— Ο κ. Παππάς ήρθε και κάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμένα.

— Τον ρωτήσαμε τι έκανε εκεί και απάντησε ότι ήρθε να απολαύσει τον πρωινό του καφέ.

— Πιστεύω ότι ο κ. Παππάς μου κρατά κακία έπειτα από άρθρο που είχα γράψει πριν 8 χρόνια σε εφημερίδα στην Ελλάδα, όταν ήταν μπασκετμπολίστας.

— Μου είχε στείλει ακόμα και απειλές μέσω SMS εκείνη την περίοδο.

— Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο (οπτική παρατήρηση).

— Δεν θα επισκεφθώ γιατρό για τα γεγονότα αυτά.

— Διευκρινίζω ότι στο μπαρ όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα υπάρχουν κάμερες.

— Καταθέτω μήνυση κατά του κ. Νικόλαου Παππά για τα αναφερόμενα γεγονότα.

— Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να ζητήσω αποζημίωση και να υποστηριχθώ από ένωση βοήθειας θυμάτων.