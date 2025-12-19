Τουλάχιστον 59 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους επτά αστυνομικοί, στα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ αντίπαλων οπαδών μετά τον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας το βράδυ της Τετάρτης.

Η Ατλέτικο Νασιονάλ επικράτησε με 1-0 της συμπολίτισσας Ντεπορτίβο Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν στη ρεβάνς που διεξήχθη στο «Ατανάσιο Χιραρντότ», ωστόσο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησε γενικευμένη βία, με οπαδούς να συγκρούονται εντός του αγωνιστικού χώρου, πολλοί εκ των οποίων έφεραν επικίνδυνα αντικείμενα.

Ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της κοιλάδας Αμπούρα, Γουίλιαμ Καστάνιο, δήλωσε ότι οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 120 κιλά πυροτεχνικού υλικού, μεταξύ των οποίων πυρίτιδα, ρουκέτες και φωτοβολίδες.

«Ήταν απαραίτητη η εφαρμογή κλιμακωτής χρήσης βίας, προκειμένου να αποτραπεί η πλήρης κατάληψη του αγωνιστικού χώρου, να ελεγχθούν οι εστίες διατάραξης της δημόσιας τάξης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που παρακολουθούσαν τον αγώνα», ανέφερε ο Καστάνιο στο τηλεοπτικό δίκτυο Teleantioquia.

Όπως πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν φωτοβολίδες, αυτοσχέδιοι εκτοξευτές με περισσότερα από 300 πυρομαχικά, πάνω από 20 κιβώτια κροτίδων, καθώς και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Ο Καστάνιο επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 59 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων επτά αστυνομικοί. Παρότι σε πολλά παιχνίδια στην Κολομβία δεν επιτρέπεται η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών, το ντέρμπι του Μεντεγίν παραδοσιακά διεξάγεται με οπαδούς και των δύο ομάδων. Πριν από τον αγώνα, η αστυνομία της πόλης είχε προωθήσει καμπάνια με τίτλο «Ποδόσφαιρο με Ειρήνη», διαβεβαιώνοντας πως, με πλήρη αστυνομική ανάπτυξη, η ασφάλεια ήταν εγγυημένη. Στα μέτρα ασφαλείας συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 αστυνομικοί, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν πάνω από 40.000 θεατές.

¡Esto no puede pasar, la vergüenza más grande de nuestro fútbol! 🤬



Así acabó el partido, una lástima para que lo que había sido una fiesta total, no aprendemos más 👎🏽 pic.twitter.com/UUdTlKVIt0 — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) December 18, 2025

Ο γραμματέας Ασφάλειας του Μεντεγίν, Μανουέλ Βίγια Μεχία, δήλωσε ότι «όσοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο συμπεριφέρθηκαν σαν εγκληματίες και πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τέτοιοι», προσθέτοντας πως «η ασφάλεια δεν απέτυχε αυτό που απέτυχε ήταν η συμπεριφορά όσων επέλεξαν τη βία».

Ο δήμαρχος της πόλης, Φεντερίκο Γκονσάλες, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν πρόκειται για φιλάθλους. Συμπεριφέρονται σαν εγκληματίες. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η συντριπτική πλειονότητα των οπαδών θέλει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο ειρηνικά, όμως μια μικρή ομάδα επιδιώκει μόνο τη βία. Θα υπάρξουν συνέπειες. Όποιος πήγε στο γήπεδο για να επιτεθεί, να καταστρέψει ή να προκαλέσει φόβο, θα λογοδοτήσει στον νόμο».