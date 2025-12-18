Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (18/12) πραγματοποιήθηκε ο τελικός του Κυπέλλου Κολομβίας, με την Ιντεπετιέντε Μεντεγίν να κοντράρεται με την Ατλέτικο Νασιονάλ στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα.

Η ομάδα των φιλοξενούμενων πήρε τη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Ρόμαν στο 11ο λεπτό, ωστόσο όσα ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα επισκίασαν πλήρως τον αγωνιστικό χαρακτήρα του τελικού. Οπαδοί της τυπικά γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, επιχειρώντας να προσεγγίσουν την εξέδρα των φιλοξενούμενων.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με φίλους και των δύο συλλόγων να εμπλέκονται σε σοβαρά επεισόδια εντός του γηπέδου. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν σοκ, καθώς καταγράφονται συμπλοκές σώμα με σώμα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις αδυνατούσαν να ελέγξουν την κατάσταση.