Συγκλονιστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδαν το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο θρύλος του NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ, και η οικογένειά του συντρίβεται και τυλίγεται σε πύρινη σφαίρα στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα. Από τη συντριβή σκοτώθηκαν συνολικά επτά άνθρωποι.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 κατέπεσε στο έδαφος και εξερράγη, με τα πλάνα να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του δυστυχήματος. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο 55χρονος Γκρεγκ Μπιφλ, γνωστός στον κόσμο των αγώνων ως «The Biff», η σύζυγός του, Κριστίνα, καθώς και τα δύο τους παιδιά, η 14χρονη Έμμα και ο πεντάχρονος Ράιντερ. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και συλλυπητηρίων στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σύμφωνα με δεδομένα πτήσης, όπως αναφέρει η Daily Mail, το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Σαρασότα της Φλόριντα, ωστόσο λίγο μετά την απογείωσή του επέστρεψε προς το αεροδρόμιο πριν συντριβεί. Τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware δείχνουν ότι το αεροπλάνο απογειώθηκε, έκανε κύκλο επιστροφής και στη συνέχεια έγειρε προς τα δεξιά, με την πορεία να διακόπτεται απότομα τη στιγμή της έκρηξης.

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος του WCNC, Μπραντ Πανόβιτς, ανέφερε ότι το γεγονός πως το αεροσκάφος επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο ενδέχεται να υποδηλώνει μηχανικό πρόβλημα.

Στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο οδηγός NASCAR, Κρεγκ Γουόντσγουορθ, καθώς και ο Ντένις Ντάτον και ο γιος του, Τζακ Ντάτον, όπως ανακοίνωσαν οι οικογένειές τους. Παραμένει άγνωστο ποιος χειριζόταν το αεροσκάφος τη στιγμή της πτήσης.

Την επιβεβαίωση ότι ο Γκρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του βρίσκονταν στο αεροπλάνο έκανε ο φίλος του, Γκάρετ Μίτσελ, μέσω ανάρτησης στο Facebook, δηλώνοντας ότι ταξίδευαν για να περάσουν το απόγευμα μαζί. Την τραγωδία επιβεβαίωσε και ο βουλευτής της Βόρειας Καρολίνας, Ρίτσαρντ Χάντσον, ο οποίος εξήρε το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις εκατοντάδες αποστολές διάσωσης που είχαν πραγματοποιήσει μετά τον τυφώνα Χελέν.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ανήκε στον ίδιο τον Γκρεγκ Μπιφλ, ο οποίος είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του να το πιλοτάρει τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι αρχές της FAA και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.