Τη δική του άποψη για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο έδωσε σήμερα, με δηλώσεις του, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno, ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα, όπως φεύγω κάθε πρωί. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Σήκωσαν το χέρι μου όταν μου είπε κάτι πολύ προσβλητικό, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δε θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», ενώ στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των συντελεστών της εκπομπής, ενώ ισχυρίστηκε ότι του είπε κάτι πολύ προσωπικό και τον εξαγρίωσε.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

«Δεν συχνάζω σε τίποτα “κυριλέ” εστιατόρια με ανθρώπους ατσαλάκωτους. Είμαι εκεί, στην “πιάτσα”, με νέους ανθρώπους στους οποίους βράζει το αίμα. Δέχομαι προκλήσεις καθημερινά. Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο περιστατικό που να έχει γίνει», ενώ στη συνέχεια όπως είπε, συναντήθηκε και την επόμενη ημέρα σε ξενοδοχείο με τον δημοσιογράφο και όπως είπε «ήταν απαξιωτικός».

Ο πρώην, πλέον ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε ερώτηση για τη διαγραφή του και αν μίλησε με τον κ. Φάμελλο, τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν με πήρε κανείς από το κόμμα. Η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτό το ζήτημα, αφού πλέον δεν με εκφράζει και δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας. Εγώ στο κόμμα μπήκα κάποια στιγμή με πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα, μετά του κ. Κασσελάκη. Άλλαξαν πάρα πολλά. Δεν θέλω να είμαι άδικος με το κόμμα, αφού εκεί μέσα γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους, φίλους, αλλά δε θα τα βάψω μαύρα μετά από αυτήν την εξέλιξη».

«Έχω αυτοέλεγχο, έχω πολλά φίλτρα, υπομονή και μεγάλη πειθαρχία και αυτοέλεγχο. Ειπώθηκε κάτι από τον δημοσιογράφο που με έκανε έξω φρενών και δεν μπόρεσα να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δεν μπορώ να το πω τώρα και απολογούμαι. Είναι ένα μάθημα όλο αυτό, όχι τόσο για αυτά που περνάω εγώ, αλλά για όλα αυτά που περνάει η οικογένειά μου. Είναι ένα καλό μάθημα για μένα, ώστε ακόμα και σε τέτοια σχόλια να μαθαίνω να κρατάω την ψυχραιμία μου», ανέφερε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.