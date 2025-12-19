Συναγερμός σήμανε για κρούσμα μηνιγγίτιδας που εμφανίστηκε σε μαθήτρια λυκείου στα Χανιά, η οποία νοσηλεύεται στη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου της πόλης.

Για το κρούσμα ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και με τη σειρά του το γνωστοποίησε στο σχολείο, χθες Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, εστάλη έγγραφη ενημέρωση προς όλους τους γονείς του σχολείου η οποία αναφέρει ότι ασθένησε μια μαθήτρια και πως το κρούσμα καταγράφηκε στο εξωτερικό, όταν μαθητές είχαν πάει εκδρομή.

Όμως πρόλαβαν να επιστρέψουν από την εκδρομή στο σχολείο πριν γίνει γνωστό το κρούσμα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μηνιγγίτιδα είναι βακτηριακή, αλλά δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό για ποιο βακτήριο πρόκειται (υπάρχουν διάφοροι μικροοργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν την ασθένεια).

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν το σχολείο θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες.