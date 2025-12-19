Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, 18/12 πως εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον ακόμη δύο ταχύπλοων, τα οποία υποπτεύονταν πως μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας αντίστοιχα τρεις και δύο ανθρώπους, που χαρακτήρισαν «ναρκωτρομοκράτες».

«Συνολικά πέντε άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν στις ενέργειες αυτές — τρεις στο πρώτο σκάφος και δύο στο δεύτερο», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), συνοδεύοντας την ανάρτηση με συρραφή αποχαρακτηρισμένων βίντεο των δύο βομβαρδισμών, συνολικής διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες τέτοιους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, στους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους —κατά τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον— τουλάχιστον 104 άνθρωποι, χωρίς να παρουσιαστεί ποτέ απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.