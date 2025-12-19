Τουλάχιστον έξι στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξαπολύθηκε εναντίον βάσης των ενόπλων δυνάμεων στην Κολομβία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ο υπουργός Άμυνας, αποδίδοντας την ενέργεια στον ELN.

«Καταδικάζω με τον πλέον σθεναρό τρόπο την τρομοκρατική ενέργεια του ELN», τόνισε μέσω X ο Πέδρο Σάντσες, δίνοντας νεότερο απολογισμό για την επίθεση, που έγινε χθες σε δήμο κοντά στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα.

Με τη χθεσινή επίθεση, ο αριθμός των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε ενέργειες του ELN σε μια εβδομάδα έφθασε τους δέκα, ενώ οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την οργάνωση ανταρτών έχουν σταματήσει από τις αρχές της χρονιάς.

Η επίθεση είχε στόχο βάση του πεζικού σε χωριό στον νομό Σέσαρ, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Κολομβίας, ο Λουίς Εμίλιο Καρδόσο, επέρριψε επίσης νωρίτερα μέσω X την ευθύνη για την επίθεση στον ELN, αναφέροντας πως μέλη του χρησιμοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον του στρατοπέδου του 14ου τάγματος πεζικού στον δήμο Αγουατσίκα.

Από την Κυριακή αποδόθηκαν στον ELN τουλάχιστον 83 ενέργειες στην οργάνωση αυτή.

Ο ELN, ή Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, οργάνωση της άκρας αριστεράς, ιδρυθείσα το 1964, εμπνεόμενη από τη δράση του Αργεντίνου επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τη θεολογία της απελευθέρωσης, μετρά κάπου 5.800 μέλη και δρα σε πάνω από το 20% των 1.100 και πλέον δήμων της Κολομβίας, σύμφωνα με ειδικούς και την υπηρεσία πληροφοριών. Όπως και άλλες παρατάξεις ανταρτών, φέρεται να χρηματοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση μεταλλείων, ιδίως χρυσού, κι απαγωγές για λύτρα.

Η οργάνωση είχε κηρύξει την Κυριακή τριήμερο αποκλεισμό σε περιοχές υπό τον έλεγχό της όπου παράγονται κόκα και κοκαΐνη, επικαλούμενη τις «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον εργαστηρίων όπου παράγονται ναρκωτικά (και) στην Κολομβία.

Από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο, 146 στρατιωτικοί και αστυνομικοί σκοτώθηκαν από μέλη διάφορων παράνομων ένοπλων οργανώσεων που δρουν στην Κολομβία (+128% σε σύγκριση με το 2022), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του υπουργείου Άμυνας.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, κατέβαλε προσπάθεια να διαπραγματευτεί με τον ELN και διάφορες άλλες ένοπλες οργανώσεις προκειμένου να τερματίσουν τη δράση τους αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, αλλά το εγχείρημα έμεινε μετέωρο. Οι συνομιλίες τερματίστηκαν τον Ιανουάριο, αφού η οργάνωση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων των FARC, οι οποίες συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους με πάνω από 100 νεκρούς σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στην Κολομβία μαίνεται για κάπου έξι δεκαετίες εμφύλιος πόλεμος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στον οποίο ενεπλάκησαν στην πορεία των ετών οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ των ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους, με πάνω από 220.000 νεκρούς κι εκατομμύρια άλλους ξεριζωμένους.