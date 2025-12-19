Σε μία κίνηση με σαφές αναπτυξιακό και στρατηγικό αποτύπωμα στην κυπριακή αγορά, η Alpha Bank προχωρά σε συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για έναν ευρύ συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, που οδηγεί στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της χώρας. Η συναλλαγή αφορά τη συγχώνευση της Universal Life Insurance Public Company Ltd. με την Altius Insurance Ltd., με τον Όμιλο Alpha Bank να αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στη νέα ενιαία ασφαλιστική εταιρεία.

Η συμφωνία προβλέπει αφενός την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance και αφετέρου τη συγχώνευσή της με τη Universal, βάσει συμφωνίας με την πλειοψηφία των μετόχων της τελευταίας. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ασφαλιστικής πλατφόρμας με ισχυρή παρουσία τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους και με ηγετική θέση στους τομείς Ατυχημάτων και Υγείας.

Στρατηγική συνεργασία και συνέργειες με ορίζοντα ανάπτυξης

Κεντρικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης, βασικό μέτοχο της Universal, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών σχεδίων στην Κύπρο αλλά και πέραν αυτής. Παράλληλα, η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει ενεργά προσηλωμένη στην υλοποίηση του κοινού στρατηγικού σχεδίου, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια και μειώνοντας ουσιωδώς το ρίσκο ενοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ενιαία εταιρεία αναμένεται να αξιοποιήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών πρακτόρων και μια πελατειακή βάση που υπερβαίνει τους 100.000 πελάτες, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου bancassurance, μέσω στενής συνεργασίας με την Alpha Bank Κύπρου.

Ισχυρά οικονομικά οφέλη και περιορισμένη κεφαλαιακή επίπτωση

Σε οικονομικό επίπεδο, η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίων της Alpha Bank και υπερκαλύπτει τα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων του Ομίλου. Εκτιμάται ότι θα προσφέρει απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου άνω του 20%, ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 2% και αύξηση των καθαρών κερδών των δραστηριοτήτων στην Κύπρο άνω του 20%. Παράλληλα, η επίπτωση στον δείκτη CET1 περιορίζεται στις 23 μονάδες βάσης, παραμένοντας πλήρως συμβατή με την πολιτική διανομής κεφαλαίων της Τράπεζας.

Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της συγχώνευσης ενισχύει την ποιότητα και τη διαφοροποίηση της βάσης εσόδων της Alpha Bank, με έμφαση σε προμήθειες χαμηλής κεφαλαιακής έντασης, βελτιώνοντας τη συνολική ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία του Ομίλου.

Ψάλτης: «Διαμορφώνουμε την κυπριακή ασφαλιστική αγορά»

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «τολμηρό βήμα» για τη διαμόρφωση της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς, σημειώνοντας ότι η Τράπεζα επενδύει σε δύο εταιρείες με στόχο τη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου ασφαλιστικού ομίλου στη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε : «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι’ αυτό το τολμηρό βήμα να διαμορφώσουμε την κυπριακή ασφαλιστική αγορά, μέσω της επένδυσής μας σε δύο εταιρείες για να δημιουργήσουμε τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο στη χώρα. Διαμορφώνουμε μια στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Photos Photiades, που ανήκει σε μία από τις πιο σεβαστές επιχειρηματικές οικογένειες της Κύπρου, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής πρότασης στον ασφαλιστικό τομέα και για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας με την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα.

Συνδυάζοντας την ισχυρή εμπορική παρουσία της Universal και τη μακρόχρονη ηγετική της θέση στους κλάδους Ζωής και Υγείας, μαζί με τις ισχυρές ασφαλιστικές δυνατότητες της Altius και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στο bancassurance, δημιουργούμε μια ισχυρή ασφαλιστική πλατφόρμα με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Ανυπομονώ ιδιαίτερα να συνεργαστώ με τον Παύλο Φωτιάδη και την ομάδα του για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού ομίλου υψηλών προδιαγραφών που, με τη συμβολή του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού τόσο της Universal όσο και της Altius, θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων και μια εξαιρετική εμπειρία πελάτη.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Δούκα Παλαιολόγο, ένα έμπειρο στέλεχος του ασφαλιστικού κλάδου και βασικό μέτοχο της Altius, ο οποίος ηγήθηκε του μετασχηματισμού της. Ο Δούκας Παλαιολόγος αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη της Alpha Bank, τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η διπλή αυτή συναλλαγή επαναβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά, όπου φιλοδοξούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, προσφέροντας τραπεζικές και ασφαλιστικές λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, καινοτομία και αξιοπιστία».

Ολοκλήρωση το 2026 με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Για την Alpha Bank, η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό ορόσημο στην πορεία δημιουργίας ενός διαφοροποιημένου, ανθεκτικού και κεφαλαιακά αποδοτικού ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και την κυπριακή οικονομία.

Η ανακοίνωση του ομίλου Φώτος Φωτιάδης

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε προκαταρκτικούς όρους στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των ασφαλειών, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού και οράματός του.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ως ο βασικότερος μέτοχος της Universal Life, έχει συνάψει συμφωνία μ’ έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Ελλάδας, την Alpha Bank S.A., η οποία θα σηματοδοτήσει μια νέα δυναμική στο ασφαλιστικό και τραπεζικό οικοσύστημα της Κύπρου. Η συνεργασία των δύο Ομίλων, η οποία υπόκειται στις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις, περιλαμβάνει την συμμετοχή της Alpha Bank S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Universal Life, την συγχώνευση της Altius Insurance με την Universal Life σε έναν ενιαίο και ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και συμφωνία τραπεζοασφάλισης( bancassurance) με την Alpha Bank Κύπρου. H Alpha Bank S. A. θα αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του ενοποιημένου σχήματος ενώ ο Όμιλος Φωτιάδη θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή με την διοίκηση να ασκείται από κοινού.

Με τη νέα δομή διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό μοντέλο, ικανό να προσφέρει πλήρες φάσμα ασφαλιστικών λύσεων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, με σημαντικά διευρυμένο δίκτυο διανομής. Παράλληλα, μέσα από την ενιαία τεχνογνωσία, εμπειρία και τις υποδομές που παρέχει το νέο επιχειρηματικό σχήμα, θα στοχευθούν τρόποι διείσδυσης της Universal Life στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας.

Μιλώντας για την συνεργασία αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Life κ. Παύλος Φωτιάδης ανέφερε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της Universal Life και την προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Διατηρώντας την εταιρική της ταυτότητα, και με τη σταθερή στήριξη πλέον και του Ομίλου της Alpha Bank, είμαι πεπεισμένος ότι η Universal Life, η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, ενισχυμένη από το Προσωπικό και ασφαλιστικό δυναμικό της Altius Insurance, θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία αξιοποιώντας τις νέες προοπτικές που διανοίγονται μπροστά της. Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να πρωτοπορούμε και να διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο, καθώς και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για διεθνοποίηση των εργασιών μας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία αυτή και ευχαριστούμε τον Όμιλο Alpha Bank και ιδιαίτερα τον CEO Βασίλη Ψάλτη για την εμπιστοσύνη και πρωτίστως για το κοινό όραμα».

Συνεχίζοντας ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life κ. Έβαν Γαβάς υπογράμμισε: «Καλωσορίζουμε τη νέα στρατηγική συνεργασία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για εμάς καθώς δίνει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τη διαχρονική μας δέσμευση για παροχή σύγχρονων, ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στον Κύπριο καταναλωτή. Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, έχοντας τη στήριξη δύο μεγάλων και αξιόπιστων επιχειρηματικών Ομίλων».