Πύρα κατά των τράπερ με αφορμή τις συλλήψεις δύο για διακίνηση ναρκωτικών εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το πρωί της Παρασκευής 19/12 ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας. «Είναι όλοι πελατάκια μας είναι ρετάλια» επεσήμανε.

Μιλώντας στο Action 24 ο Σταύρος Μπαλάσκας τόνισε: «Έχω ανοίξει ένα beef μαζί τους. τους έχω αποκαλέσει από αληταράδες μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε».

«Πολλοί προσπαθούν να το παίξουν τραγουδιστές» δήλωσε εξηγώντας πως πλέον κάνουν «στροφή» σε καλούς στίχους.

«Είναι πλούσιοι»

«Το κάθε στιχάκι (από τα τραγούδια τους) αναφέρει 10 εγκληματικές πράξεις. Όλοι αυτοί είναι πελατάκια της Ελληνικής Αστυνομίας» και δήλωσε πως είναι εκτός φυλακής γιατί όσα κάνουν είναι θέματα χαμηλής ποινικής δίωξης».

«Είναι ρετάλια και πλούσιοι» είπε και εξηγώντας πως πολλοί κάνουν εμφανίσεις για πέντε μόλις λεπτά και παίρνουν 5.000 ευρώ».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 6:24