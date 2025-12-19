Αλλάζει από αύριο ο καιρός, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να κάνει λόγο για «παρέλαση» διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών. Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, οι μετεωρολόγοι κάνουν και τις εκτιμήσεις τους για τον καιρό τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αναφερόμενος στον καιρό, οδεύοντας προς τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ο κ. Μαρουσάκης γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η φάση (φθινοπωρινός καιρός)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές – καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η φάση (χειμωνιάτικος καιρός)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων – βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα – ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας».

Στην πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων αναφέρεται και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνοντας στο Χ:

Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία. Παρά ταύτα, οι λεπτομέρειες που καθορίζουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων εξακολουθούν να παρακολουθούνται με προσοχή και οι εκτιμήσεις μας θα επανεκτιμώνται μέρα με τη μέρα, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Το πρόσκαιρο πέρασμα της διαταραχής από Τρίτη προς Τετάρτη αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές και να αφήσει λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα και ικανοποιώντας όσους αναζητούν έστω και συμβολικά μια «άσπρη μέρα» στην καρδιά του Δεκεμβρίου.

🌟ΑΧΝΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές», έγραψε στο Facebook ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας και συνέχισε:

«Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.

Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας».

Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12: Λίγες βροχές κεντρικά και νότια – μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12: θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα: Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά: Τάση για πιο κρύες καταστάσεις».