Ο υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας, Κρις Μπράιαντ, επιβεβαίωσε εν μέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Sun, το οποίο ανέφερε σήμερα ότι μια κινεζική ομάδα χάκερ παραβίασε συστήματα για να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα του υπουργείου Εξωτερικών, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση δέχθηκε κυβερνοεπίθεση τον Οκτώβριο.

«Σαφώς υπήρξε κυβερνοεπίθεση», είπε ο Μπράιαντ στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio.

«Δεν είμαι σε θέση να πω αν σχετίζεται άμεσα με Κινέζους πράκτορες ή με το κινεζικό κράτος», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι «αρκετά σίγουρη» ότι δεν θα πληγεί από αυτή την εξέλιξη κάποιο πρόσωπο.

Το δημοσίευμα της Sun κατονόμασε μια κινεζική ομάδα κυβερνοπειρατών, τη Storm 1849, ως υπεύθυνη για την κυβερνοπειρατεία, η οποία φέρεται να αφορά πληροφορίες ίσως και για δεκάδες χιλιάδες βίζες.

Η ομάδα κατηγορείται ότι στοχοθετεί πολιτικούς και ομάδες επικριτικές έναντι της κινεζικής κυβέρνησης, αναφέρει η εφημερίδα.

Όπως είπε ο Μπράιαντ, ορισμένες από τις πληροφορίες του ρεπορτάζ είναι εικασίες. Τόνισε ότι η κυβέρνηση «επιλαμβάνεται» του θέματος.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ερευνά το περιστατικό κυβερνοπειρατείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Παίρνουμε υπερβολικά στα σοβαρά την ασφάλεια των συστημάτων μας και των δεδομένων», σχολίασε ο εκπρόσωπος.