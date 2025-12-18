Τουλάχιστον δύο φορές φέρεται να εθεάθη μετά την εξαφάνισή του ο αγνοούμενος 33χρονος γιατρός στην Κρήτη.

Δύο μάρτυρες που μίλησαν στην τηλεόραση, ανέφεραν ότι τον είδαν στο κέντρο του Ηρακλείου μαζί με έναν άγνωστο άνδρα, αλλά και σε μια εκκλησία, όπου πήγε να προσκυνήσει.

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος μάρτυρας που δήλωσε ότι γνώριζε ως ασθενής τον 33χρονο γιατρό, είπε στο Live News πως τον είδε δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του στο κέντρο του Ηρακλείου να περπατά μαζί με έναν άλλον άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής.

«Είδα στην τηλεόραση ότι αυτό και την άλλη μέρα τον είδα. Εδώ από το παράθυρο κοιτούσα και τον βλέπω με έναν κοντό, αδύνατο με μαύρα ρούχα, αλλά αυτός δεν μου φαινόταν ο άλλος για Έλληνας, φαινόταν σαν Πακιστανός. Και λέω στην αδερφή μου, να, ο γιατρός ο ΩΡΛ, το παιδί αυτό ο ψηλός ο Θεσσαλονικιός», είπε ο μάρτυρας.

«Φορούσε νομίζω ένα μπεζ παντελόνι και ένα μπλε από πάνω. Έκανε κάτι στάσεις γρήγορες. Στροφή και στρίβει και πήγανε προς τα πάνω. Και κάνει έτσι ένα βήμα μπροστά και πίσω και κάτι είπανε μεταξύ τους και πήγανε προς τα επάνω. Και παίρνω το 100 τηλέφωνο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, η δεύτερη μάρτυρας -και αδερφή του πρώτου μάρτυρα- ανέφερε με τη σειρά της, πως μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του 33χρονου, τον είχε δει να μπαίνει σε μία εκκλησία.

«(Η αδερφή μου) μου λέει τον είδα στην εκκλησία και μπήκε, τον γιατρό. Τον είδα, λέει και μπήκε μέσα, άναψε ένα κεράκι, προσκύνησε κι έφυγε».

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 33χρονου, με την αγωνία της οικογένειάς του να κορυφώνεται.