Για 5η συνεχόμενη ημέρα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό ενός 33χρονου από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7/12.

Ο λόγος για ειδικευόμενο γιατρό από το «Βενιζέλειο» νοσοκομείο, η εξαφάνιση του οποίου έγινε αντιληπτή τη Δευτέρα 8/12, καθώς δεν εμφανίστηκε για δουλειά. Ο 33χρονος, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, εξαφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση και οι γονείς αλλά και οι οικείοι του ζουν στιγμές αγωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ειδικευόμενου γιατρού ήταν αυτός που ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού του. Αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εκτός από τον ίδιο, ο 33χρονος εξαφανισμένος ήταν και το όχημά του, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, αρκετά μακριά από το Ηράκλειο, όπου διέμενε και εργάζονταν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ drone πραγματοποιεί εναέριες σαρώσεις σε δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.