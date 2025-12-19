Τρεις άνδρες από τη Σρι Λάνκα συνελήφθησαν την Πέμπτη, μετά τη δημοσιοποίηση ενός φρικιαστικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας άγριος ελέφαντας τυλίγεται στις φλόγες. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ και έντονη αγανάκτηση στη χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι, ηλικίας από 42 έως 50 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση στην περιοχή Ανουρανταπούρα, στη βόρεια-κεντρική Σρι Λάνκα, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κολόμπο. Το βίντεο, που έγινε γρήγορα viral, δείχνει έναν ανυπεράσπιστο ελέφαντα να καίγεται, ενώ οι τρεις άνδρες παρακολουθούν, καθώς η ουρά του ζώου τυλίγεται στις φλόγες προκαλώντας του ανυπόφορο πόνο.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο ελέφαντας να κυλιέται στο έδαφος από τον πόνο, έχοντας υποστεί τραυματισμό στο μπροστινό του πόδι. Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση έως τις 24 Δεκεμβρίου, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών για το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένη αποστροφή μετά τη δημοσίευση του υλικού στο διαδίκτυο.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας άγριας ζωής δήλωσαν ότι το ζώο είχε αρχικά πυροβοληθεί και τραυματιστεί πριν του βάλουν φωτιά, ενώ οι προσπάθειες των κτηνιάτρων να το κρατήσουν στη ζωή απέτυχαν. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι ελέφαντες θεωρούνται ιεροί στη Σρι Λάνκα και προστατεύονται από τον νόμο, ωστόσο αγρότες και κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών επιτίθενται κατά καιρούς σε άγριους ελέφαντες που καταστρέφουν καλλιέργειες.

Η νομοθεσία της Σρι Λάνκα προβλέπει αυστηρή προστασία για τους ελέφαντες και οι λαθροκυνηγοί μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και τη θανατική ποινή για τη θανάτωσή τους. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από το 1976 και η θανατική ποινή μετατρέπεται αυτομάτως σε ισόβια κάθειρξη.

Η Σρι Λάνκα φιλοξενεί περίπου 7.000 άγριους ελέφαντες, οι οποίοι θεωρούνται εθνικός θησαυρός, εν μέρει λόγω της σημασίας τους στη βουδιστική παράδοση.