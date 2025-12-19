Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (19/12).

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, βρίσκονται στο 8-7 έχοντας τρεις συνεχόμενες ήττες και θέλουν να ξεσπάσουν κόντρα στη Βιλερμπάν που βρίσκεται στην τελευταία θέση έχοντας μόλις 4 νίκες και 12 ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

19:30 Novasports Extra 2 Χέρτα Βερολίνου – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

19:30 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:00 Novasports 2HD Μπολόνια – Ίντερ Super Cup Ιταλίας

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Έιμπαρ – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:45 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μαγιόρκα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Εστορίλ – Μπράγκα Liga Portugal