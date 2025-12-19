Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (19/12).
Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, βρίσκονται στο 8-7 έχοντας τρεις συνεχόμενες ήττες και θέλουν να ξεσπάσουν κόντρα στη Βιλερμπάν που βρίσκεται στην τελευταία θέση έχοντας μόλις 4 νίκες και 12 ήττες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
19:30 Novasports Extra 2 Χέρτα Βερολίνου – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
19:30 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:00 Novasports 2HD Μπολόνια – Ίντερ Super Cup Ιταλίας
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports Extra 1 Έιμπαρ – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:45 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μαγιόρκα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Εστορίλ – Μπράγκα Liga Portugal