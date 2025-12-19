Ο μυστηριώδης διαστρικός επισκέπτης 3I/ATLAS απέχει πλέον μόλις λίγες ώρες από την κοντινότερη προσέγγισή του στη Γη, την ώρα που ερευνητές συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι δεν συμπεριφέρεται όπως ένας συνηθισμένος κομήτης. Σύμφωνα με τη NASA, στις 19 Δεκεμβρίου το 3I/ATLAS αναμένεται να περάσει σε απόσταση περίπου 170 εκατομμυρίων μιλίων από τον πλανήτη μας, απόσταση αρκετά κοντινή, ώστε να είναι ορατό με μικρά τηλεσκόπια ή φωτογραφικές μηχανές, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ασφαλή ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα σύγκρουσης.

Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το αντικείμενο είναι τεχνητής κατασκευής ή ότι φιλοξενεί εξωγήινη ζωή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν μεγάλο διαστημικό βράχο προερχόμενο από ένα μακρινό ηλιακό σύστημα. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές αμφισβητούν αυτή τη θέση, επισημαίνοντας μια σειρά από ανεξήγητες ανωμαλίες, μεταξύ των οποίων και μελέτη που συνδέει τον διαστρικό επισκέπτη με κοσμικά ημερολόγια που χρησιμοποιούσαν αρχαίοι πολιτισμοί.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής και συγγραφέας, Άντριου Κόλινς, παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από το 3I/ATLAS εκπέμπεται ένας μυστηριώδης «καρδιακός παλμός» σε κύκλο 15,48 ωρών, ο οποίος παρουσιάζει εντυπωσιακή ευθυγράμμιση με το 24ωρο της Γης. Προγενέστερες σαρώσεις το καλοκαίρι έδειχναν ότι το αντικείμενο εξέπεμπε ρυθμικές εκλάμψεις κάθε 16,16 ώρες με απόλυτη ακρίβεια, ωστόσο νέα δεδομένα από το ισπανικό τηλεσκόπιο Two-meter Twin Telescope τον Σεπτέμβριο έδειξαν μια ελαφρά μεταβολή αυτού του ρυθμού, καθώς πλησίαζε τη Γη.

Παραμένει ασαφές αν κάτι άλλαξε φυσικά στο εσωτερικό του 3I/ATLAS ή αν οι επιστήμονες απλώς απέκτησαν πιο ακριβείς μετρήσεις, ωστόσο ο Κόλινς τόνισε ότι οι παράξενοι παλμοί ευθυγραμμίζονται απόλυτα με χρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Κίνα και την Ινδία. Στις 19 Νοεμβρίου, στελέχη της NASA πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία χαρακτήρισαν το 3I/ATLAS κομήτη και δήλωσαν ότι δεν εντοπίστηκαν τεχνοϋπογραφές, δηλαδή ίχνη τεχνολογίας που να υποδηλώνουν ύπαρξη νοήμονος ζωής.

Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στη μελέτη του Κόλινς βασίστηκαν σε δεδομένα από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, τα οποία παρακολουθούν το 3I/ATLAS από τον Ιούλιο, όταν εντοπίστηκε κοντά στο ηλιακό μας σύστημα. Χρησιμοποιώντας μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, ο Κόλινς εξήγησε ότι ο λεγόμενος «καρδιακός παλμός» του αντικειμένου φαίνεται να ακολουθεί ένα αρχαίο σύστημα χρονισμού 144 δευτερολέπτων, το οποίο χρησιμοποιούνταν σε παλιά κινεζικά ρολόγια και ινδικές πρακτικές διαλογισμού. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο νέος κύκλος των 15,48 ωρών αντιστοιχεί ακριβώς σε 387 τέτοιες μονάδες, ενώ το πλήρες 24ωρο της Γης αντιστοιχεί σε 600, κάτι που, όπως υποστήριξε, είναι υπερβολικά ακριβές για να θεωρηθεί σύμπτωση.

Ο Κόλινς πρότεινε ότι αυτή η σύγχρονη ευθυγράμμιση ενδέχεται να σημαίνει πως ο κομήτης «εκπέμπει» ένα παγκόσμιο μαθηματικό μοτίβο, υποδηλώνοντας ευφυή σχεδιασμό και όχι τυχαία φυσικά φαινόμενα, συνδέοντας παράλληλα την περιστροφή της Γης με αρχαίες αντιλήψεις περί κοσμικών ρυθμών. Όπως ανέφερε, οι παλμοί του φερόμενου κομήτη είναι υπερβολικά τακτικοί και μοιάζουν περισσότερο με σήμα παρά με τυχαίες εκρήξεις αερίων σωματιδίων που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία, όπως υποστηρίζουν άλλοι αστρονόμοι.

Ο Άντριου Κόλινς δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια ως συγγραφέας ιστορίας και επιστήμης, με ειδίκευση στα αρχαία μυστήρια, την εναλλακτική ιστορία, την αστρονομία και τους χαμένους πολιτισμούς, έχοντας συγγράψει πάνω από 15 βιβλία. Στη νέα του εργασία, αναφέρεται και στο έργο του Άβι Λεμπ, επικεφαλής του Galileo Project, μιας ερευνητικής ομάδας που αναζητά εξωγήινη ζωή, ο οποίος μελετά τον συγκεκριμένο «παλμό» καθώς και μια σειρά άλλων παράξενων ενδείξεων που συνδέονται με το 3I/ATLAS.

Μία από αυτές αφορά την εκτόξευση σωματιδίων που αποτελούν δομικά στοιχεία του DNA, όπως μεθανόλη και υδροκυάνιο. Ο Άβι Λεμπ έχει υποθέσει ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πως το 3I/ATLAS «σπέρνει» κοντινούς πλανήτες, όπως τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Δία, με τα απαραίτητα συστατικά για τη δημιουργία ζωής. Άλλες ανωμαλίες που έχει καταγράψει περιλαμβάνουν την ανεξήγητη επιτάχυνση του αντικειμένου χωρίς τη βοήθεια της βαρύτητας, την σχεδόν απίθανη τροχιά του που το φέρνει κοντά σε πολλούς πλανήτες, καθώς και το γεγονός ότι φαίνεται να προέρχεται από την ίδια κατεύθυνση με το διάσημο ραδιοσήμα «Wow! Signal» του 1977.

«Οι πολλές ανωμαλίες που συνδέονται με το 3I/ATLAS υποδηλώνουν έντονα ότι δεν πρόκειται για έναν συνηθισμένο κομήτη, αλλά για κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “κατευθυνόμενος κομήτης”», ανέφερε ο Κόλινς στη μελέτη του που υποβλήθηκε στο ResearchGate. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν το 3I/ATLAS είναι πράγματι ένας τέτοιος «κατευθυνόμενος κομήτης», θα μπορούσε να αποτελεί μια ευφυή μορφή ζωής που «ξυπνά» μέσα σε αστρικά συστήματα, χρησιμοποιώντας ένα υπερθερμό αέριο, το πλάσμα, για να σκέφτεται και να δρα.

Τόσο η NASA όσο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έχουν απορρίψει κάθε θεωρία που θέλει το 3I/ATLAS να είναι κάτι περισσότερο από έναν άψυχο κομήτη με ένα ιδιαίτερο χημικό μείγμα, το οποίο δημιουργήθηκε στο ηλιακό σύστημα προέλευσής του. Παρ’ όλα αυτά, ο καθηγητής Άβι Λεμπ εμφανίστηκε πρόσφατα στο The Danny Jones Podcast και επέκρινε τη NASA για το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με το αντικείμενο, καθώς αυτό πλησιάζει τη Γη.

Ο Λεμπ έχει εστιάσει ιδιαίτερα στο τεράστιο μέγεθος του αντικειμένου και στη λεγόμενη «αντι-ουρά» του, ένα ρεύμα σωματιδίων που κατευθύνεται προς τον Ήλιο και όχι μακριά του, όπως συμβαίνει στους συνηθισμένους κομήτες, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη μηχανής διαστημοπλοίου. «Πώς εξηγείτε ποσοτικά τη μεγάλη μάζα του αντικειμένου, απλώς λέγοντας “οι κομήτες είναι περίεργοι”; Αυτό δεν είναι εξήγηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος είχε δηλώσει προηγουμένως στην Daily Mail ότι το μέγεθος του αντικειμένου, το οποίο εκτιμάται σε περίπου τρία μίλια μήκος, αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι ενδέχεται να μην πρόκειται για κομήτη, καθώς δεν υπάρχει αρκετό βραχώδες υλικό στο διαστρικό διάστημα για να δημιουργηθεί φυσικά μια τέτοια δομή. «Πρέπει να το εξηγήσετε, δεν μπορείτε απλώς να το αγνοήσετε. Δεν μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για επιστήμη», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορείς να λειτουργείς ως γραφειοκράτης που κάνει δηλώσεις και όλοι να τις πιστεύουν λόγω εξουσίας».

Η NASA έχει δεχτεί επίσης έντονη κριτική για συνέντευξη Τύπου τον Οκτώβριο, κατά την οποία έδωσε στη δημοσιότητα χαμηλής ποιότητας εικόνες του 3I/ATLAS, παρά το γεγονός ότι διαστημικά σκάφη που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη πέρασαν σε απόσταση μόλις 18 εκατομμυρίων μιλίων από το αντικείμενο. Την ίδια στιγμή, ερασιτέχνες αστροπαρατηρητές κατάφεραν να τραβήξουν ακόμα πιο καθαρές εικόνες από τη Γη με κοινά τηλεσκόπια και φωτογραφικό εξοπλισμό, γεγονός που πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας ότι η NASA αποκρύπτει πληροφορίες.

Το κοινό θα έχει την καλύτερη ευκαιρία να παρατηρήσει το 3I/ATLAS με τηλεσκόπια διαμέτρου μόλις πέντε ιντσών απόψε, μετά τις 11 το βράδυ ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ. Οι παρατηρητές θα πρέπει να κοιτάξουν προς τα ανατολικά έως βορειοανατολικά, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής το αντικείμενο αναμένεται να εμφανιστεί ακριβώς κάτω από τον Ρέγκουλους, το αστέρι στην καρδιά του αστερισμού του Λέοντα.