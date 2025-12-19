Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των φημών στο ΝΒΑ, με τα σενάρια για πιθανές ανταλλαγές να δίνουν και να παίρνουν.

Ο Greek Freak μίλησε πρόσφατα στα μέσα ενημέρωσης και χρησιμοποίησε μια απολαυστική ατάκα για να περιγράψει τη δημοσιότητα που τον περιβάλλει: «Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ. Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή… γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, τόνισε πως δεν χρειάζεται να δίνεται υπερβολική σημασία στις φήμες: «Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχούν για τις φήμες που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για φήμες και τίτλους. Εκτιμώ τους δημοσιογράφους και τα Media, όλοι είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά στο τέλος της ημέρας παλεύουμε για τη ζωή μας, πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς».

Ο Έλληνας σταρ δείχνει να παραμένει συγκεντρωμένος στο παρκέ, παρά τη φημολογία που τον ακολουθεί.