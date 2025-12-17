Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες σχετικά με την απώλεια επικοινωνίας με το διαστημικό σκάφος MAVEN στον Άρη, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη στενή του παρατήρηση του διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS, το οποίο η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει χαρακτηρίσει ως κομήτη.

Τη Δευτέρα, η NASA ανακοίνωσε ότι στις 4 Δεκεμβρίου το διαστημικό σκάφος MAVEN «σκοτείνιασε», την ώρα που παρακολουθούσε τον μυστηριώδη διαστρικό επισκέπτη. Το MAVEN βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Άρη από το 2014 και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως κόμβος επικοινωνίας για τα ανθρώπινα ρόβερ που εξερευνούν την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη.

Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, το διαστημικό σκάφος πέρασε πίσω από τον Άρη ενώ παρακολουθούσε το διαστρικό αντικείμενο και στη συνέχεια σταμάτησε αιφνιδίως να μεταδίδει δεδομένα, αρχίζοντας ταυτόχρονα να περιστρέφεται με ασυνήθιστο τρόπο όταν επανεμφανίστηκε στο οπτικό πεδίο της Γης. Η NASA ανέφερε ότι ό,τι συνέβη στο MAVEN στην αθέατη πλευρά του πλανήτη φαίνεται πως προκάλεσε και μεταβολή στην τροχιά του γύρω από τον Άρη.

Ωστόσο, χωρίς άμεση λήψη δεδομένων από το διαστημικό σκάφος, η NASA αναγκάζεται να αναλύσει αποσπασματικές πληροφορίες παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς πήγε στραβά. Όπως επισημαίνεται, η υπηρεσία δεν θα γνωρίζει με βεβαιότητα πώς έχει αλλάξει η τροχιά του MAVEN μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία και να ξεκινήσει εκ νέου η μετάδοση.

Τον Οκτώβριο, το MAVEN βρέθηκε σε απόσταση μόλις 18 εκατομμυρίων μιλίων από το 3I/ATLAS και σύμφωνα με αναφορές, κατέγραψε σειρά φωτογραφιών, καθώς ο φερόμενος κομήτης περνούσε κοντά από τον Άρη. Οι εικόνες αυτές δέχθηκαν εκτεταμένη κριτική για τη χαμηλή τους ποιότητα και την έλλειψη λεπτομερειών. Παρότι το διαστημικό σκάφος έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν μικρά τεχνικά προβλήματα, πρόκειται για την πρώτη φορά μέσα σε μία δεκαετία που φαίνεται πως κάτι το έθεσε εκτός λειτουργίας και επηρέασε την τροχιά του.

Το περιστατικό έχει ήδη πυροδοτήσει πλήθος θεωριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να συνδέουν τη διακοπή επικοινωνίας με το γεγονός ότι το 3I/ATLAS πλησιάζει στο κοντινότερο σημείο του από τη Γη την Παρασκευή. Παρότι τα συνεχιζόμενα προβλήματα του MAVEN δεν σχετίζονται με το 3I/ATLAS, η NASA έχει δεχθεί έντονη δημόσια κριτική μετά την επιστροφή θολών και ασαφών εικόνων από τον Άρη, γεγονός που οδήγησε σε ισχυρισμούς ότι αποκρύπτονται οι «πραγματικές» φωτογραφίες.

«Ή η NASA λέει ψέματα και δεν δημοσιεύει τις εικόνες επειδή γνωρίζει τι είναι, ή ό,τι πιλοτάρει το 3I/ATLAS έθεσε το MAVEN εκτός λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, η NASA λέει ψέματα», έγραψε χωρίς αποδείξεις ένας χρήστης στην πλατφόρμα X. Άλλος χρήστης υποστήριξε ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να εμπιστευτεί τη NASA και ότι τα δεδομένα αποκρύπτονται ώστε να μην έρθουν στη δημοσιότητα νέες εικόνες του 3I/ATLAS που ενδεχομένως δείχνουν UFO.

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ σημείωσε ότι η NASA είχε δημοσιοποιήσει στο παρελθόν ορισμένες από τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει το MAVEN κατά τη στενή προσέγγιση με το 3I/ATLAS τον Οκτώβριο. Παραμένει άγνωστο πόσες εικόνες του αντικειμένου δεν είχαν ακόμη μεταδοθεί όταν το διαστημικό σκάφος έπαψε να επικοινωνεί. Παράλληλα, αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι το διαστρικό αντικείμενο ενδέχεται να προκάλεσε τη δυσλειτουργία του MAVEN, το 3I/ATLAS δεν βρισκόταν κοντά στο διαστημικό σκάφος τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στις 19 Δεκεμβρίου, το 3I/ATLAS θα περάσει σε απόσταση 170 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη, πραγματοποιώντας την κοντινότερη προσέγγισή του στον πλανήτη μας κατά τη διέλευσή του από το ηλιακό σύστημα. Ακόμη και χωρίς το MAVEN σε λειτουργία, ο Άβι Λεμπ τόνισε ότι ο φερόμενος κομήτης θα βρίσκεται αρκετά κοντά ώστε να μπορεί να παρατηρηθεί και να φωτογραφηθεί από ερασιτέχνες με κοινά τηλεσκόπια, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε υποτιθέμενη συγκάλυψη δεν θα μπορούσε να διαρκέσει.

«Δεν εξαρτάται από τη NASA. Υπάρχουν εκατοντάδες παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο που θα το παρατηρήσουν», δήλωσε ο καθηγητής στο NEWSMAX. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η 19η Δεκεμβρίου συμπίπτει με νέα σελήνη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει επιπλέον φωτισμός που θα αλλοιώνει τις εικόνες του 3I/ATLAS.

Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 23 χώρες στην Ευρώπη παρακολουθούν ενεργά το διαστρικό αντικείμενο στο πλαίσιο της μεγαλύτερης άσκησης πλανητικής άμυνας στην ιστορία. «Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα τηλεσκόπια για να μπλοκαριστούν αυτά τα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άβι Λεμπ.

Ο επικεφαλής του προγράμματος Galileo, που ερευνά την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, υποστήριξε επίσης ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν εάν το αντικείμενο διαθέτει αέρινη ουρά κομήτη ή αν τα ρεύματα υλικού που φαίνονται να εκτοξεύονται είναι στην πραγματικότητα προωθητήρες διαστημικού σκάφους. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανεξήγητοι παράγοντες γύρω από το 3I/ATLAS για να απορριφθεί απλώς ως ένας συνηθισμένος κομήτης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η ουρά του κομήτη, η οποία φαίνεται να κατευθύνεται προς λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τον Ήλιο, ένα φαινόμενο γνωστό ως «αντι-ουρά», που σύμφωνα με τον ίδιο θα μπορούσε να υποδηλώνει καυσαέρια από κινητήρα που καθοδηγεί το αντικείμενο στο διάστημα. Συνολικά, ο Άβι Λεμπ έχει καταγράψει περισσότερες από δώδεκα διακριτές «ανωμαλίες» στο 3I/ATLAS, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συνυπάρχουν αν επρόκειτο για φυσικό κομήτη.

Τόσο η NASA όσο και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) έχουν απορρίψει αυτή τη θεωρία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το 3I/ATLAS είναι ένας κομήτης από μακρινό ηλιακό σύστημα, αποτελούμενος από έναν μοναδικό συνδυασμό χημικών στοιχείων.