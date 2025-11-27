Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε επισήμως ότι οι πλανητικές άμυνες της Γης θα εστιάσουν στο μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS μέσα στις επόμενες ώρες.

Από τις 27 Νοεμβρίου, μια παγκόσμια ομάδα επιστημόνων θα ξεκινήσει μια δίμηνη εκστρατεία παρακολούθησης του διαστρικού «επισκέπτη», καθώς πλησιάζει τον πλανήτη μας. Το 3I/ATLAS, που θα φτάσει στο κοντινότερο σημείο του από τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου, δεν προβλέπεται να αποτελέσει απειλή, ωστόσο το Διεθνές Δίκτυο Προειδοποίησης Αστεροειδών (IAWN) αντιμετωπίζει το γεγονός ως μια μεγάλη άσκηση για ενδεχόμενες μελλοντικές συγκρούσεις αστεροειδών με τη Γη.

Η ανακοίνωση έρχεται παράλληλα με την κυκλοφορία νέων εκπληκτικών εικόνων του «επισκέπτη», που αποκαλύπτουν όλα όσα οι απροσδόκητα θολές εικόνες που παρείχε πρόσφατα η NASA δεν είχαν δείξει. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Άβι Λοέμπ, μοιράστηκε νέες εικόνες που λήφθηκαν με ερασιτεχνικά τηλεσκόπια μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου.

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες αποκάλυψαν ένα φωτεινό, θολό «κεφάλι», γνωστό ως coma, μαζί με μια στενή ουρά μήκους μεγαλύτερη από 600.000 μίλια, που περίεργα δείχνει προς τον ήλιο αντί για το αντίθετο, όπως συμβαίνει στους τυπικούς κομήτες. Μία από τις εικόνες φαινόταν να αποκαλύπτει και το σχήμα του 3I/ATLAS, παρουσιάζοντας ένα κωνικό αντικείμενο καλυμμένο με φωτεινή ομίχλη.

Οι εικόνες προέρχονταν από καθημερινούς παρατηρητές ουρανού που χρησιμοποίησαν μικρά τηλεσκόπια σε αυλές σε όλο τον κόσμο, από την Ιαπωνία και την Ισπανία μέχρι τη Χιλή, και προσέφεραν σοκαριστικά μεγαλύτερη λεπτομέρεια για το μυστηριώδες αντικείμενο σε σχέση με τον τροχιακό δορυφόρο της NASA στον Άρη. Η διαστημική υπηρεσία, που υποστηρίζει ότι το 3I/ATLAS είναι κομήτης από ένα μακρινό ηλιακό σύστημα, δέχτηκε έντονη κριτική για τη συνέντευξη Τύπου της 19ης Νοεμβρίου, η οποία αναμενόταν να προσφέρει την πλησιέστερη εικόνα του αντικειμένου από απόσταση μόλις 19 εκατομμυρίων μιλίων.

Ωστόσο, η εικόνα από την κάμερα HiRISE στον Mars Reconnaissance Orbiter ήταν θολή, ασπρόμαυρη και χωρίς καθορισμένες λεπτομέρειες. Στην πραγματικότητα, η πιο καθαρή εικόνα που παρουσίασε η NASA δεν έδειχνε καν το διαστρικό αντικείμενο, αλλά μια έγχρωμη απεικόνιση των χημικών στοιχείων που απελευθερώνει το 3I/ATLAS στο διάστημα. Οι ανεπαρκείς αυτές εικόνες προκάλεσαν κύμα κριτικής και θεωριών συνωμοσίας στα κοινωνικά δίκτυα, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίαζε θολές εικόνες για να αποτρέψει το κοινό από το να δει ένα εξωγήινο σκάφος.

Ο Άβι Λοέμπ τόνισε ότι μια καθαρή φωτογραφία του αντικειμένου στις 22 Νοεμβρίου, που έδειχνε το φωτεινό πράσινο σώμα του και τη μακριά «αντι-ουρά», λήφθηκε από τον Μιτσούνoρι Τσουμούρα χρησιμοποιώντας ένα κοινό 20 ιντσών τηλεσκόπιο που χρησιμοποιείται ευρέως από ερασιτέχνες αστρονόμους. Μια άλλη λήψη από την Ισπανία εκείνη τη νύχτα, με τηλεσκόπιο 12,4 ιντσών, έδειξε καθαρά τον «επισκέπτη». Η πιο ευκρινής φωτογραφία αποκαλύφθηκε από τον Πολ Κραγκς του Καναδά, ο οποίος κατάφερε να αποτυπώσει καθαρά το τρέχον σχήμα του υποτιθέμενου κομήτη, ενώ ταξίδευε στη Βόρεια Αμερική στις 21 Νοεμβρίου.

«Είναι εκπληκτικό πώς οι ερασιτέχνες αστρονόμοι παράγουν καθαρότερες εικόνες από την υπηρεσία NASA», ανέφερε ένας χρήστης στο X. Ο Λοέμπ συνεχίζει να υποστηρίζει τη θεωρία ότι το 3I/ATLAS θα μπορούσε να είναι ένα εξωγήινο σκάφος που κινείται σε συγκεκριμένη πορεία στο ηλιακό μας σύστημα. Ο φυσικός και επικεφαλής του Galileo Project, μιας επιστημονικής ομάδας που αναζητά σημάδια εξωγήινης ζωής, έχει επισημάνει τουλάχιστον 12 ανωμαλίες που παρουσιάζει το αντικείμενο από την ανακάλυψή του τον Ιούλιο, τις οποίες οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν. Αυτές περιλαμβάνουν την ουρά που δείχνει σε λάθος κατεύθυνση, το μπλε χρώμα του αντικειμένου κοντά στον ήλιο και μια σειρά αλλαγών πορείας που αψηφούν τους νόμους της βαρύτητας.

Ενώ το IAWN, που λειτουργεί υπό το Γραφείο Διαστημικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, θα παρακολουθεί το αντικείμενο έως τον Ιανουάριο σαν να ήταν πιθανή απειλή, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει ότι το 3I/ATLAS είναι απλώς ένας κομήτης. «Ο κομήτης 3I/ATLAS αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την κοινότητα του IAWN να πραγματοποιήσει άσκηση παρατήρησης λόγω της παρατεταμένης παρατηρησιμότητάς του από τη Γη και του υψηλού ενδιαφέροντος από την επιστημονική κοινότητα», ανέφερε το IAWN σε δήλωσή του. Τηλεσκόπια και συστήματα παρακολούθησης σε όλο τον κόσμο θα επικεντρωθούν στο 3I/ATLAS για να βελτιώσουν τις μεθόδους εντοπισμού της ακριβούς θέσης του στον ουρανό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της NASA όσο και των Ηνωμένων Εθνών ότι το αντικείμενο είναι κομήτης και η ενεργοποίηση των πλανητικών αμυνών της Γης αποτελεί απλά άσκηση, κάποιοι σκεπτικιστές στο διαδίκτυο αμφισβήτησαν την ιστορία. «Όταν κάθε τηλεσκόπιο από το Mauna Kea μέχρι τη Χιλή συγχρονίζεται σε ένα αντικείμενο, αυτό δεν είναι άσκηση», ανέφερε ένας χρήστης στο X.