Η μεγάλη αποκάλυψη της NASA σχετικά με το μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την παρουσίαση «φάρσα» και να υποστηρίζουν πως η διαστημική υπηρεσία αποκρύπτει όσα γνωρίζει πραγματικά. Οι νεότερες εικόνες του αντικειμένου, γνωστού ως 3I/ATLAS, δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, όμως, όπως αναφέρθηκε, ήταν θολές και έδειχναν απλώς μια μακρινή κουκκίδα, παρά το γεγονός ότι λήφθηκαν από μια ιδιαίτερα εξελιγμένη κάμερα στον Άρη.

Παράλληλα, η NASA απέρριψε κάθε ισχυρισμό πως το αντικείμενο, το οποίο είχε κάνει απρόσμενους ελιγμούς που άφησαν άφωνους τους ειδικούς, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν μεγάλο διαστημικό βράχο. Ο αναπληρωτής διοικητής της υπηρεσίας, Άμιτ Κσατρίγια, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο YouTube: «Το 3I/ATLAS είναι κομήτης». Ωστόσο, στα κοινωνικά δίκτυα επικράτησε αναβρασμός, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι η NASA κρύβει πληροφορίες και παρακρατά καθαρότερες εικόνες. «Τι χάσιμο χρόνου! Η NASA λέει ψέματα τόσο άσχημα. Είναι όλα τόσο στημένα. Το gaslighting είναι εκτός ελέγχου», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος σχολίασε: «Έχετε χάσει κάθε αξιοπιστία με αυτή τη θολή φωτογραφία. Όποιος νοιάζεται για τη Γη πρέπει να ανεβάσει ολόκληρο το ανεπεξέργαστο αρχείο στο Wikileaks».

Η κάμερα HiRISE του Mars Reconnaissance Orbiter αναμενόταν να προσφέρει την καλύτερη μέχρι τώρα εικόνα του 3I/ATLAS, αφού μπορούσε να το παρατηρήσει από απόσταση μόλις 19 εκατομμυρίων μιλίων. Ωστόσο, η φωτογραφία που παρουσιάστηκε την Τετάρτη ήταν ασπρόμαυρη, θολή και χωρίς κανέναν ορατό ορισμό. Μάλιστα, η πιο καθαρή και λεπτομερής εικόνα που έδειξε η NASA δεν αφορούσε καν το ίδιο το αντικείμενο, αλλά τα χημικά στοιχεία που απελευθερώνει στο διάστημα ο 3I/ATLAS. «Ήταν σαν μια ομιχλώδης μέρα στο Λονδίνο όταν το διαστημόπλοιο του Άρη τράβηξε αυτή τη φωτογραφία, χαχα», σχολίασε χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η διαστημική υπηρεσία απέρριψε επίσης κάθε ισχυρισμό ότι το αντικείμενο εμφανίζει συμπεριφορές αφύσικες για έναν τυπικό κομήτη. Ωστόσο, ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, είχε ήδη εντοπίσει τουλάχιστον 11 ανωμαλίες που οι επιστήμονες δεν έχουν εξηγήσει επαρκώς, όπως την ουρά του κομήτη που φαίνεται να δείχνει προς λάθος κατεύθυνση, την αλλαγή χρώματος σε μπλε όταν πλησίασε τον ήλιο, καθώς και αλλαγές πορείας που αντιβαίνουν στη βαρύτητα. Η ομάδα της NASA απάντησε ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές οφείλονται πιθανότατα στη διαφορετική χημική σύσταση του αντικειμένου, αφού προέρχεται από ένα μακρινό ηλιακό σύστημα.

Η Νίκι Φοξ, αναπληρώτρια διοικήτρια της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA, δήλωσε: «Δεν έχουμε δει καμία τεχνοϋπογραφή ή οτιδήποτε που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για κομήτη». Πρόσθεσε επίσης: «Θα φαίνεται διαφορετικό επειδή δεν προέρχεται από το ηλιακό μας σύστημα». Η γρήγορη απόρριψη κάθε εναλλακτικού σεναρίου γύρω από το 3I/ATLAS αναζωπύρωσε τις θεωρίες συνωμοσίας, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι η NASA προσπαθεί να «θάψει» το θέμα της εξωγήινης ζωής. «Αυτό είναι μ***. Πείτε την αλήθεια μια και καλή σε όλη την ανθρωπότητα!», έγραψε εξοργισμένος θεατής, ενώ άλλος σημείωσε: «Φαίνεται ότι προσπαθούν πολύ σκληρά να μας πείσουν ότι είναι απλώς ένας βράχος».

Όταν η Φοξ ρωτήθηκε ευθέως αν οι επιστήμονες της NASA εξέτασαν το ενδεχόμενο το 3I/ATLAS να είναι εξωγήινο σκάφος, η ίδια δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, αναφέροντας: «Αγαπάμε όλη την επιστήμη και όλες τις διαφορετικές υποθέσεις για το τι μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα». Στο μεταξύ, χρήστες εξακολουθούσαν να σχολιάζουν με ειρωνεία: «NASA = NEVER A STRAIGHT ANSWER», έγραψε κάποιος στο X, ενώ άλλος σημείωσε: «Θα έπρεπε να είμαι θυμωμένος που η εκδήλωση της NASA ήταν μια απόλυτη απογοήτευση, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω».

Από την ανακάλυψη του αντικειμένου τον Ιούλιο, οι περισσότεροι επιστήμονες και αστρονόμοι φαίνεται να συμφωνούν με την εκτίμηση της NASA, χαρακτηρίζοντας το 3I/ATLAS έναν φυσιολογικό κομήτη με ελαφρώς διαφορετική χημική σύσταση από τους διαστημικούς βράχους που σχηματίζονται στο ηλιακό μας σύστημα. Ωστόσο, ο Άβι Λεμπ, φυσικός και επικεφαλής του Galileo Project, μιας επιστημονικής ερευνητικής ομάδας που αναζητά σημάδια εξωγήινης ζωής, παραμένει η πιο προβεβλημένη φωνή που αμφισβητεί τη θεωρία του κομήτη. Υποστηρίζει ότι όσοι απορρίπτουν τις πιο εξαιρετικές πιθανότητες ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρήσουν το κύρος τους και να αποφύγουν την κριτική, παρά να προειδοποιήσουν το κοινό για ένα ενδεχομένως κοσμοϊστορικό γεγονός. «Εδώ μιλάμε για κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ανθρωπότητα στο μέλλον με δραματικό τρόπο και δεν πρέπει να εφαρμόζεις την ίδια συντηρητική προσέγγιση», δήλωσε ο Λεμπ στην Daily Mail τον Οκτώβριο. «Δεν θέλω να γίνω ψυχοθεραπευτής τους, αλλά προφανώς προσπαθούν να προστατεύσουν τη φήμη τους, να μην πάρουν ρίσκα και να προσποιηθούν ότι γνωρίζουν την απάντηση από πριν», συμπλήρωσε.