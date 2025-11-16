Η NASA πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες τις πολυαναμενόμενες εικόνες του διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS, όπως αποκάλυψε πηγή του οργανισμού.

Οι φωτογραφίες του μυστηριώδους αντικειμένου λήφθηκαν από την κάμερα HiRISE του Mars Reconnaissance Orbiter κατά τη διέλευσή του από τον Κόκκινο Πλανήτη από την 1η έως τις 7 Οκτωβρίου. Η δημοσίευσή τους καθυστέρησε λόγω της διακοπής της κυβέρνησης, η οποία έληξε αργά την Τετάρτη.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι η δημοσίευση των εικόνων, οι οποίες αναμένεται να είναι οι υψηλότερης ανάλυσης που έχουν ληφθεί ποτέ για το 3I/ATLAS, μπορεί να γίνει ακόμα και την επόμενη εβδομάδα.

Ο Αβί Λοέμπ, αστροφυσικός του Χάρβαρντ, ο οποίος έχει υποθέσει ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι πιθανώς ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο, επέκρινε την πολύχρονη καθυστέρηση ως σύμπτωμα κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας.

«Η επιστήμη θα έπρεπε να είχε προτεραιότητα έναντι της γραφειοκρατίας», δήλωσε ο Λοέμπ στη nypost. «Η αλήθεια για τη φύση του 3I/ATLAS θα αποκαλυφθεί μέσω της κοινοποίησης των δεδομένων, όχι μέσω των ιστοριών των “φρουρών” της πληροφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες της κάμερας HiRISE θα είναι οι καθαρότερες μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας τις φωτογραφίες που τράβηξε το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Χαμπλ στις 21 Ιουλίου, οι οποίες έως τώρα έχουν προσφέρει τις πιο εντυπωσιακές εικόνες του 3I/ATLAS.

Ο Λοέμπ ανέφερε ότι οι νέες εικόνες θα δώσουν μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για να μελετηθεί ο πυρήνας του τεράστιου αντικειμένου, αποκαλύπτοντας την αληθινή του φύση.

Παράλληλα, ο αστροφυσικός είχε ήδη προειδοποιήσει για τη μυστηριώδη «αντιουρά» του 3I/ATLAS, μια μοναδική επέκταση προς την κατεύθυνση του Ήλιου που δεν παρατηρείται σε συνηθισμένους κομήτες.

«Η εικόνα από την HiRISE θα μας δώσει μια πλευρική άποψη καθώς και τρισδιάστατη ανάλυση τρεις φορές καλύτερη από αυτή του Χαμπλ», δήλωσε ο Λοέμπ. «Αν και η εικόνα πιθανότατα δεν θα δείξει τον στερεό πυρήνα, μπορεί να θέσει αυστηρούς περιορισμούς για τη διάμετρό του βάσει του φωτεινότερου pixel», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις».

Οι παρατηρητές του ουρανού γιόρτασαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όταν, μετά από υποθέσεις ότι το αντικείμενο είχε διαλυθεί, το 3I/ATLAS εμφανίστηκε πλήρως ανέπαφο μετά τη στενή προσέγγισή του στον Ήλιο.

Το αντικείμενο τώρα κατευθύνεται προς τον Δία, όπου θα παρακολουθείται από το διαστημικό σκάφος Juno της NASA και το διαστημικό όχημα JUICE της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας έως ότου εγκαταλείψει το ηλιακό μας σύστημα τον Μάρτιο.