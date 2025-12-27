Σε εξέλιξη βρίσκεται μια εξαιρετικά απαιτητική και φορτισμένη επιχείρηση για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, μαζί με εθελοντικές ομάδες διάσωσης, με βασικό στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν νυχτώσει, καθώς οι συνθήκες στο βουνό δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, μία από τις σορούς έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma που συμμετέχει στην επιχείρηση και αναμένεται να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Ιτέας και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στη συνέχεια στο Ρίο για τη διενέργεια νεκροτομής.

Για τους υπόλοιπους τρεις ορειβάτες, οι δυνάμεις διάσωσης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να μεταφερθούν σε κατάλληλο πλάτωμα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανέλκυσή τους με τη χρήση βίντσι.

«Ορεινός όγκος με χιόνι και απότομη πλαγιά»

Τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή περιέγραψε ο Χάρης Ασαργιωτάκης, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, ο οποίος συμμετέχει στην επιχείρηση. Όπως ανέφερε, οι διασωστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά επίπεδα, με τη βάση της επιχείρησης χαμηλότερα και τις ειδικές ομάδες να επιχειρούν στο πλέον δύσβατο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

«Είμαστε στη βάση που είναι η επιχείρηση… εγώ βρίσκομαι κάτω, στα 1.700-1.800 μέτρα περίπου όπου δεν έχει χιόνι. Αυτό το περιστατικό είναι γύρω στα 2.000 μέτρα, εκεί έχει χιόνι», σημείωσε ο κ. Ασαργιωτάκης, εξηγώντας ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σκληρό ορεινό σχηματισμό, με βράχια και απότομες πλαγιές που καθιστούν την προσέγγιση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί τέσσερις ομάδες της ΕΜΑΚ, οδηγοί βουνού και εθελοντές διασώστες, ενώ τα στελέχη της ΕΜΑΚ έχουν προσεγγίσει το υψηλότερο σημείο προκειμένου να προετοιμάσουν τις σορούς για την αεροδιακομιδή.

Το χρονοδιάγραμμα και το «Σχέδιο Β»

Η πίεση του χρόνου είναι έντονη για τους διασώστες, καθώς η ημέρα μικραίνει και το φως αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της επιχείρησης. Όπως εξηγεί ο κ. Ασαργιωτάκης, έχει προβλεφθεί εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που το ελικόπτερο δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή, κάτι που ωστόσο θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση.

«Εάν δεν καταφέρει το ελικόπτερο, θα γίνει διακομιδή με τα χέρια, το οποίο σημαίνει 2 ώρες τουλάχιστον περπάτημα… Άρα για το κατέβασμα πάλι θα θέλουμε αντίστοιχο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιδίωξη όλων είναι να ολοκληρωθεί η ανάσυρση από αέρος, «για να μην καθυστερήσουμε, αλλιώς θα μας πάρει η νύχτα».

Σημαντικό σύμμαχο των διασωστών αποτελεί ο καιρός, ο οποίος, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ώρες, παρουσιάζει βελτίωση, χωρίς ισχυρούς ανέμους, επιτρέποντας την ασφαλέστερη δράση των εναέριων μέσων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγική κατάληξη της ορειβατικής εξόρμησης έγινε γνωστή χθες, όταν οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν θαμμένοι κάτω από τη χιονοστιβάδα. Η ομάδα είχε ξεκινήσει ανήμερα τα Χριστούγεννα από τον Αθανάσιο Διάκο, με σκοπό να ακολουθήσει ορεινή διαδρομή στα Βαρδούσια. Ο συναγερμός σήμανε όταν άτομο από το φιλικό τους περιβάλλον, που δεν τους συνόδευσε στην ανάβαση, ενημέρωσε τις αρχές, καθώς είχε χαθεί κάθε επικοινωνία μαζί τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 30 πυροσβέστες από την 1η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, ενώ αξιοποιούνται drone και ερπυστριοφόρα οχήματα. Παράλληλα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συνδράμει με πέντε μέλη από την Αθήνα, τέσσερα από την Αχαΐα και δύο από τη Φωκίδα, σε μια προσπάθεια που εξελίσσεται υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.