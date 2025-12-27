Την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ανακοίνωσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ένας από τους σπουδαιότερους kickboxer που ανέδειξε ποτέ το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από προσωπική του ανάρτηση το πρωί του Σαββάτου (27/12), προκαλώντας άμεσα έντονη συγκίνηση και ενθουσιασμό στους φίλους του και στους λάτρεις των μαχητικών σπορ.

Ο 45χρονος «Iron Mike» δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του, περιοριζόμενος στη λιτή αλλά φορτισμένη δήλωση: «Comeback». Στο τέλος της ανάρτησης, κάτω από τον τίτλο «Ο θρύλος ξυπνά», προστέθηκε και η φράση «…μείνετε συντονισμένοι…», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων και νέων ανακοινώσεων.

Η είδηση της επιστροφής του Ζαμπίδη έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, καθώς πρόκειται για έναν αθλητή-σύμβολο, με τεράστια προσφορά και διεθνή αναγνώριση στο kickboxing.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία του εμφάνιση σε αγώνα kickboxing είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2015 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου είχε αντιμετωπίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον. Ο Iron Mike είχε επικρατήσει, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κατάμεστο ΣΕΦ. Αργότερα, το 2019, επέστρεψε ξανά στα ρινγκ για έναν αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία, καταγράφοντας ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του.

Η πρόσφατη ανάρτησή του έχει ήδη πυροδοτήσει κύμα ενθουσιασμού στους φίλους των πολεμικών τεχνών, με το κοινό να περιμένει με αγωνία τις επόμενες κινήσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις του «θρύλου».