Ένας απρόσμενος επισκέπτης από άλλο αστρικό σύστημα που περνά αθόρυβα μέσα από το εσωτερικό του Ηλιακού μας Συστήματος προκαλεί πάντα μεγάλο ενδιαφέρον και πλήθος εικασιών.

Ο τρίτος τέτοιος διαστρικός επισκέπτης που έχει εντοπιστεί ποτέ, ο 3I/ATLAS, δεν αποτελεί εξαίρεση. Παρά τους ισχυρισμούς ότι ο 3I/ATLAS μπορεί να είναι εξωγήινο διαστημόπλοιο, ένα αυξανόμενο σύνολο παρατηρήσεων αποδεικνύει ότι πρόκειται για έναν φυσικό κομήτη και όχι για ανιχνευτή από κάποιο μακρινό σημείο του Γαλαξία μας. Τα επιστημονικά δεδομένα το επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα.

Αποδείξεις από τον πυρήνα και την ουρά του κομήτη

Παρατηρήσεις του 3I/ATLAS, μεταξύ των οποίων και εκείνες από το Gemini South στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης NOIRLab, αποκάλυψαν καθαρά τον σχηματισμό κόμης και ουράς, χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός αυθεντικού κομήτη. Αυτές οι δομές δεν είναι οπτικές ψευδαισθήσεις ή σφάλματα των οργάνων, αλλά φυσικές εκδηλώσεις πτητικών υλικών, όπως αέρια και μόρια νερού, που εξατμίζονται λόγω της αυξημένης θερμότητας του Ήλιου, καθώς ο κομήτης πλησιάζει προς το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος.

Οι κομήτες περιέχουν πάγους όπως νερό, διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία. Καθώς πλησιάζουν τον Ήλιο, οι πάγοι αυτοί εξαερώνονται, μετατρέπονται δηλαδή απευθείας από στερεά μορφή σε αέρια, παρασύροντας μαζί τους σκόνη και σχηματίζοντας τη φωτεινή κόμη και την ουρά. Μόνο μια ματιά στην ουρά του 3I/ATLAS αρκεί για να διακρίνει κανείς ότι δεν πρόκειται για αστεροειδή, ο οποίος στερείται αυτών των παγωμένων χαρακτηριστικών.

Η φυσική πορεία ενός κομήτη στο διάστημα

Πέρα από την εμφάνισή του, ο 3I/ATLAS συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένας φυσικός κομήτης, καθώς η τροχιά του δεν δείχνει ίχνη μη βαρυτικών δυνάμεων. Δεν παρατηρείται ώθηση, ούτε αλλαγή πορείας, μόνο η απλή κίνηση που καθορίζεται από την αρχική του ταχύτητα και τη βαρύτητα του Ήλιου. Αν επρόκειτο για τεχνητό αντικείμενο κατασκευασμένο από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό, θα ήταν πιθανότατα ορατό χωρίς την παρεμβολή κόμης από σκόνη και πάγους και θα κινούνταν πολύ πιο κοντά στους πλανήτες. Αντιθέτως, ο 3I/ATLAS απλώς παρασύρεται στο Διάστημα, αντανακλώντας το φως του Ήλιου, όπως ακριβώς ένα φυσικό ουράνιο σώμα.

Χημικά ίχνη που αποκαλύπτουν τη σύνθεσή του

Η χημεία του 3I/ATLAS επιβεβαιώνει το ίδιο συμπέρασμα. Η φασματοσκοπία, ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία των αστρονόμων, επιτρέπει τη συλλογή ζωτικών πληροφοριών για τα ουράνια σώματα, από μακρινούς γαλαξίες μέχρι τα δομικά στοιχεία των πλανητών. Η τεχνική αυτή αποδεικνύει περαιτέρω ότι ο 3I/ATLAS δεν έχει καμία σχέση με εξωγήινους.

Πρόσφατες παρατηρήσεις του Very Large Telescope (VLT) εντόπισαν στο 3I/ATLAS μόρια γνωστά από κομήτες που προέρχονται από το Ηλιακό μας Σύστημα. Αν και το χημικό του μείγμα παρουσιάζει μικρές διαφορές, αυτές πιθανότατα αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στο περιβάλλον και στη χημική σύσταση του μητρικού του αστρικού συστήματος σε σχέση με το δικό μας και όχι τεχνητή παρέμβαση.

Ένα παράθυρο σε ένα άλλο αστρικό σύστημα

Τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο 3I/ATLAS είναι ένας φυσικός κομήτης και όχι εξωγήινος ανιχνευτής, προσφέροντας ωστόσο μια ανεκτίμητη ευκαιρία για την επιστήμη. Πρόκειται για μια σπάνια ματιά στη χημεία των εξωτερικών περιοχών ενός άλλου αστρικού συστήματος, σύμφωνα με το bbcskyatnightmagazine.

Συγκρίνοντας τη σύνθεσή του με εκείνη των κομητών του Ηλιακού μας Συστήματος, οι αστρονόμοι μπορούν να ελέγξουν τα μοντέλα σχηματισμού των εξωτερικών περιοχών των πλανητικών συστημάτων και να διαπιστώσουν εάν το Ηλιακό μας Σύστημα είναι τυπικό ή μοναδικό ανάμεσα στα δισεκατομμύρια άστρα του Γαλαξία. Εάν προέρχεται από ένα αστρικό σύστημα που σχηματίστηκε πολύ πριν από τον Ήλιο μας, τότε δημιουργήθηκε σε μια εποχή όπου ο Γαλαξίας διέθετε λιγότερα βαριά στοιχεία. Κατά συνέπεια, ο 3I/ATLAS ενδέχεται να περιέχει μικρότερες ποσότητες βαρέων στοιχείων σε σχέση με τους κομήτες του δικού μας συστήματος.

Το διαστρικό δώρο της φύσης

Κάθε παρατήρηση μέχρι σήμερα οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα: ο 3I/ATLAS είναι ένας φυσικός κομήτης, ένα αρχαίο σώμα από άλλο άστρο, και όχι εξωγήινος επισκέπτης.

Μας υπενθυμίζει ότι κάθε διαστρικός κομήτης αποτελεί ένα πολύτιμο παράθυρο σε μια διαφορετική γωνιά του Γαλαξία μας.