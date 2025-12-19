Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μια 22χρονη κοπέλα στο Αίγιο, καθώς, όπως κατήγγειλε, έπεσε θύμα βιασμού και ληστείας από συγγενικά της μέλη.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή υποστήριξε πως μετέβη οδικώς από την Καλαμάτα στο Αίγιο μαζί με συνομήλικη συγγενή της, τον σύζυγο αυτής και ακόμη ένα συγγενικό πρόσωπο. Κατά την άφιξή τους, φέρεται να της χορηγήθηκε φαρμακευτική ουσία σε ποτό.

Ακολούθως, όπως καταγγέλθηκε, ένας εκ των ανδρών προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ παράλληλα της αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα που φορούσε.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, οι φερόμενοι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται.