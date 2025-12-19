Το όνομα του Χρήστου Μανδά συνεχίζει να απασχολεί έντονα τον Παναθηναϊκό, με ιταλικό δημοσίευμα να κάνει λόγο για σημαντική οικονομική κίνηση από πλευράς «πρασίνων».

Το «τριφύλλι» βρίσκεται ξεκάθαρα στην αγορά για την απόκτηση τερματοφύλακα και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά είναι αυτή του διεθνή Έλληνα γκολκίπερ, ο οποίος εμφανίζεται δυσαρεστημένος από τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Λάτσιο.

Σύμφωνα με το «thelaziali.com», ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει το προβάδισμα στη διεκδίκησή του, καθώς φέρεται διατεθειμένος να καταθέσει πρόταση που αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό που καλύπτει τις απαιτήσεις των «λατσιάλι», οι οποίοι προτιμούν πώληση και όχι παραχώρηση με τη μορφή δανεισμού.

Όπως σημειώνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, η Τζένοα έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Μανδά, ωστόσο μόνο μέσω δανεισμού, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη τη Λάτσιο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται ως η μοναδική ομάδα που δείχνει πρόθυμη να επενδύσει ένα τόσο υψηλό ποσό για την απόκτησή του, γεγονός που τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση στις εξελίξεις.