Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση του Σαββάτου (20/12, 20:30) με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, που αποτελεί το φινάλε της χρονιάς.

Οι «Ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στη νίκη, ώστε να υποδεχθούν το νέο έτος στην κορυφή της Stoiximan Super League και να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη συνέχεια των υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ωστόσο, για την τελευταία αναμέτρηση του 2025 υπάρχουν σημαντικές απουσίες. Εκτός αποστολής είναι οι Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μπρούνο, που βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες για το Κόπα Άφρικα, αλλά και ο Ποντένσε. Παράλληλα, ο Ζέλσον Μαρτίνς ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Ρούμπεν Βέζο και Τζουλιάν Μπιανκόν.