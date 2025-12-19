Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα.

«Δεν το αποκλείω, όχι», είπε στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Την Τρίτη, ο Τραμπ διέταξε τον «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή από τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση προς τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Οι ΗΠΑ προχώρησαν επίσης πρόσφατα στην κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου πετρελαίου κοντά στη Βενεζουέλα.

Η εκστρατεία της κυβέρνησης έχει ήδη οδηγήσει σε 28 επιθέσεις κατά σκαφών, από τις οποίες έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Στην τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ είπε «δεν θα το συζητήσω» όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει το ενδεχόμενο τέτοιες ενέργειες να οδηγήσουν σε πόλεμο.

Προαναγγέλλει περισσότερες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου ο Ντόναλντ Τραμπ

Ωστόσο, μετά από περισσότερες ερωτήσεις, αναφέρει το αμερικανικό Μέσο, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για υπαρκτή πιθανότητα και ανέφερε ότι θα υπάρξουν επιπλέον κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου. Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, απάντησε: «Εξαρτάται. Αν είναι αρκετά ανόητοι ώστε να πλέουν, τότε θα πλέουν κατευθείαν πίσω σε ένα από τα λιμάνια μας».

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να πει αν η απομάκρυνση του Μαδούρο αποτελεί τον τελικό του στόχο.

«Ξέρει ακριβώς τι θέλω», απάντησε. «Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Η παραδοχή του Τραμπ ότι δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα είναι σημαντική. Εδώ και καιρό προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του από την πιο επιθετική πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και, το 2024, έκανε προεκλογική εκστρατεία με βασικό μήνυμα ότι μπορεί να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός ξένων συγκρούσεων.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο, θα σταματήσω τους πολέμους».

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα πλήγματα στόχευαν φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών και ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση «ναρκοτρομοκρατίας».