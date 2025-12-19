Ο Tζούλιαν Σέχου της Βίντζεβ Λοτζ έχει μπει στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία. Οι «πράσινοι» φαίνεται να εξετάζουν σοβαρά την πολωνική αγορά, με τον Αλβανό μέσο να ξεχωρίζει ως μία από τις περιπτώσεις που παρακολουθούν στενά.

Όπως αναφέρεται, το ενδιαφέρον για τον Σέχου δεν περιορίζεται μόνο στον Παναθηναϊκό, καθώς ομάδες από το MLS αλλά και η Βαλένθια βρίσκονται επίσης στο «κάδρο». Παρ’ όλα αυτά, το «τριφύλλι» φέρεται να αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή την περίπτωσή του, με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο 27χρονος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, με απολογισμό πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 20 συμμετοχές, ενώ βρίσκεται ήδη στην πέμπτη του χρονιά στη Βίντζεβ.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και μια λεπτομέρεια του συμβολαίου του, καθώς περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που ισχύει μόνο για συγκεκριμένα κορυφαία πρωταθλήματα. Παράλληλα, η Βαλένθια δεν εμφανίζεται πρόθυμη να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις για την απόκτησή του, γεγονός που ενδέχεται να δώσει πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό στη διεκδίκησή του.