Ένας άνθρωπος βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Πρόκειται για έναν 65χρονο, η μοτοσικλέτα του οποίου ενεπλάκη στο τροχαίο μαζί με δύο Ι.Χ.

Ο 65χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή, όπως μεταδίδει το Creta24.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε επίσης μία γυναίκα, επιβάτιδα του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, ενώ ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.