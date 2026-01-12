Συνεδριάζουν οι «σκληροί» αγρότες της Θεσσαλίας για την αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με την εισήγηση στο τραπέζι να αναφέρει ότι δεν πρέπει να στείλουν αντιπροσωπεία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αντιπαραθέσεις εστιάζονται στη σύνθεση των επιτροπών και στον αριθμό των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, με την Πανελλαδική Συντονιστική των μπλόκων να θέτει ως «κόκκινη γραμμή» τις δικές της αποφάσεις και να προαναγγέλλει Γενικές Συνελεύσεις.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας είπαν στην ΕΡΤ ότι δεν θα προσέλθουν στο αυριανό ραντεβού με τον Πρωθυπουργό αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις, ενώ ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια θα μεταβούν κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου αύριο το απόγευμα, τονίζοντας ότι έχουν επιλέξει τον διάλογο με ανοιχτούς δρόμους.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», είπε ο κ. Τσίλιας.

«Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη,δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», τόνισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας. Ενώ απευθυνόμενος στον Δημήτρη Τσίλια είπε: «Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο», με τον κ. Τσίλια να απαντά από την πλευρά του ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.

Η στάση της κυβέρνησης

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε ερωτήσεις για τις συναντήσεις με τους αγρότες που έχουν προγραμματιστεί για αύριο.

Όπως εξήγησε, ο διαχωρισμός σε δύο συναντήσεις ζητήθηκε από τις ίδιες τις αγροτικές ομάδες, ενώ για λόγους ασφάλειας και ουσιαστικού διαλόγου έχει τεθεί όριο συμμετοχής 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση.

Όπως είπε αυτό που αναμένει η κυβέρνηση είναι τα ονόματα αυτών που θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.