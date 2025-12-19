Στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά και πολιτών.

Σε γενικές γραμμές, οι ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει ο Ρώσος πρόεδρος ήταν αναμενόμενες και του έδωσαν τη δυνατότητα να καθησυχάσει τους πολίτες, όταν μιλούσε για ζητήματα που απασχολούν τους Ρώσους, όπως η οικονομία της χώρας, τονίζοντας πως η κατάσταση στη χώρα είναι πλήρως υπό έλεγχο.

Ωστόσο, ορισμένες ερωτήσεις που έχουν σταλεί από πολίτες μέσω μηνυμάτων και προβάλλονται στη μεγάλη οθόνη της αίθουσας δίνουν μια εικόνα για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι, ενώ δεν έλειψαν και… απρόοπτα μηνύματα, καθώς σημειώθηκαν μικρά «ατυχήματα» στην προσεκτικά σκηνοθετημένη διαδικασία, όταν αρκετά σαρκαστικά σχόλια εμφανίστηκαν για λίγο στην οθόνη.

Τι ρώτησαν οι πολίτες τον Πούτιν στη συνέντευξη Τύπου

Οι ερωτήσεις που εμφανίζονται στις οθόνες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από καθημερινά παράπονα έως… υπαρξιακά ερωτήματα. Στην οθόνη εμφανίστηκαν καταγγελίες για αποκομιδή απορριμμάτων και αρουραίους σε επαρχιακές πόλεις, ερωτήματα για συντάξεις, φόρους και την ενίσχυση των γεννήσεων στη Ρωσία, ερωτήσεις για ταξίδια στον Άρη και για εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων που έχουν μπλοκαριστεί, αλλά και για την ύπαρξη εξωγήινων.

Εμφανίστηκαν επίσης ερωτήσεις για ευρύτερα πολιτικά ζητήματα, όπως το αν είναι δυνατές συμφωνίες με τη Δύση.

Μια ερώτηση επισημαίνει ότι ένας δρόμος σε χωριό της περιφέρειας της Μόσχας «χρειάζεται επειγόντως ασφαλτόστρωση». Μια άλλη αναφέρει: «Σταματήστε την τρελή αύξηση των τιμών σε όλα!»

Υπήρξαν και πιο απρόσμενες ερωτήσεις.

«Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος; Θα ήθελα να ρίξω μια πιο προσεκτική ματιά», γράφει μία. Και μια άλλη: «Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τη Ρωσία να γίνει αυτοκρατορία;»

Και τέλος: «Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν; Στον παράδεισο ή στην κόλαση;»

Ορισμένες από τις ερωτήσεις και τα σχόλια που στέλνουν πολίτες και προβάλλονται στις οθόνες όσο ο Πούτιν απευθύνεται στα ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα επικριτικά προς τις Αρχές.

Μια χαρακτηρίζει τη διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων «τσίρκο», ενώ άλλη ζητά να μπει τέλος στην «τρελή αύξηση των τιμών».

«Πότε θα αρχίσουμε να ζούμε καλά και χωρίς εξαπάτηση;» ρωτά ένα ακόμη μήνυμα.

Υπάρχει επίσης ερώτηση που αναφέρεται στο κυβερνών κόμμα, την Ενωμένη Ρωσία: «Βλέποντας πώς είναι η ζωή στη χώρα μας, είναι περίεργο που η Ενωμένη Ρωσία παίρνει συνεχώς την πλειοψηφία των ψήφων. Μήπως οι εκλογές είναι νοθευμένες;»

Τέτοιου είδους επικριτικές ερωτήσεις και σχόλια προβάλλονταν στις οθόνες και τα προηγούμενα χρόνια κατά τις εμφανίσεις του Πούτιν, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει ποτέ απαντήσει σε αυτά.

Ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από γυναίκα που δεν έχει λάβει αποζημίωση

Μια γυναίκα ανέφερε στον Πούτιν, μέσω ζωντανής σύνδεσης με το στούντιο, ότι ο σύντροφός της σκοτώθηκε στην Ουκρανία και ότι η ίδια δεν έχει ακόμη λάβει την αποζημίωση που δικαιούται, γεγονός που οδήγησε τον Ρώσο πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη.

Αρκετές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προήλθαν από προηχογραφημένα βίντεο, πολλά εκ των οποίων εστιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Ρώσοι στρατιώτες και οι οικογένειές τους.

Σε ένα, γίνεται λόγος για τραυματισμένο στρατιωτικό, στον οποίο δεν έχουν καταβληθεί πλήρως οι πληρωμές του συμβολαίου του. Σε άλλο, μια μητέρα στρατιώτη που σκοτώθηκε ανέφερε ότι δυσκολεύτηκε να παραλάβει το μετάλλιο ανδρείας του γιου της.

Από το Νοβοσιμπίρσκ, μια χήρα στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2024 εμφανίστηκε σε βίντεο, λέγοντας ότι μεγαλώνει μόνη της δύο μικρά παιδιά, έξι και τεσσάρων ετών, και δεν έχει λάβει σύνταξη χηρείας. Ο Πούτιν απάντησε ότι η υπόθεσή της βρίσκεται πλέον «υπό έλεγχο», ζητώντας προσωπικά συγγνώμη για την καθυστέρηση.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε σε υπερβολική γραφειοκρατία και σε προβλήματα συντονισμού μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και του υπουργείου Άμυνας, λέγοντας ότι αυτά τα κενά πρέπει να καλυφθούν.

Άλλες ερωτήσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων -από τις ελλείψεις drones στην πρώτη γραμμή έως την αύξηση των τηλεφωνικών απατών σε όλη τη Ρωσία.

Κάποια στιγμή, ένα 13χρονο παιδί ρώτησε τον πρόεδρο πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει ποιες πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, ο Πούτιν παρουσίαζε τον εαυτό του ως κάποιον που παρεμβαίνει προσωπικά για την επίλυση μεμονωμένων υποθέσεων.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εξεταστούν και θα αντιμετωπιστούν.

«Θέλω να παντρευτώ»

Παράλληλα, για να τραβήξουν την προσοχή, δημοσιογράφοι έφεραν μικρά πλακάτ.

Ένα πλακάτ που κρατούσε μια νεαρή ρεπόρτερ έγραφε: «Θέλω να παντρευτώ». Άλλα ήταν ξεκάθαρα πολιτικά ή σκόπιμα προκλητικά, όλα με στόχο να τραβήξουν το βλέμμα του προέδρου και να εξασφαλίσουν την ευκαιρία για μία ερώτηση.

Ο Πούτιν ρωτήθηκε για την ύπαρξη εξωγήινων

Μια γυναίκα που παρευρισκόταν στην εκδήλωση, η οποία συστήθηκε ως Κριστίνα, ρώτησε τον Πούτιν τι του λένε οι μυστικές υπηρεσίες σχετικά με το διαστρικό αντικείμενο με την ονομασία 31/ATLAS και αν πρόκειται για εξωγήινους.

Ο Πούτιν απάντησε ότι ήταν έτοιμος να της αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες για ένα μυστικό ρωσικό όπλο, πριν διευκρινίσει ότι αστειευόταν.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι το 31/ATLAS είναι κομήτης.

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες εικόνες του 3I/ATLAS τον περασμένο μήνα.

Αστρονόμοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κομήτη, πιθανότατα ακόμη παλαιότερο από το ηλιακό μας σύστημα, ενώ αξιωματούχοι της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας απέρριψαν τις εικασίες ότι πρόκειται για εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Ο Πούτιν μιλά για μετακινήσεις incognito στη Μόσχα

Σε μια άλλη ερώτηση προς τον Πούτιν, από ένα νεαρό αγόρι που βρισκόταν στο στούντιο, το θέμα ήταν πώς συλλέγει πληροφορίες.

Ο Πούτιν απάντησε ότι μερικές φορές κυκλοφορεί στη Μόσχα χωρίς εμφανή συνοδεία και παρατηρεί την πόλη.

Πρόσθεσε επίσης ότι του αρέσει να μιλά απευθείας με τους πολίτες για τα προβλήματά τους και ότι χρησιμοποιεί και δημοσκοπήσεις για να ενημερώνεται.

«Δεν είναι απευθείας γραμμή, αλλά τσίρκο»

Οι ερωτήσεις στην αποκαλούμενη «Απευθείας Γραμμή» τίθενται τόσο από δημοσιογράφους όσο και από πολίτες, οι οποίοι μπορούν να τις υποβάλουν διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι είχε λάβει περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια ερωτήσεις εκ των προτέρων, παρουσιάζοντας την εκδήλωση ως απόδειξη της διαφάνειας του Πούτιν και της διάθεσής του να απαντά σε ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα, καθώς και να ακούει τις ανησυχίες των πολιτών.

«Δεν είναι απευθείας γραμμή, αλλά τσίρκο», έλεγε ένα από τα μηνύματα, το οποίο προβλήθηκε ζωντανά στην τηλεόραση προτού η κάμερα απομακρυνθεί.