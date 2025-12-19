Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στο Πολεμικό μας Ναυτικό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα των τελευταίων ετών για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Μόλις μια ημέρα μετά την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας, παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, η υπερσύγχρονη φρεγάτα απέπλευσε από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας και ξεκίνησε το πρώτο της ταξίδι. Πρώτος σταθμός είναι το λιμάνι της Βρέστης, όπου θα ολοκληρωθεί ένα βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με την παραλαβή του πλήρους οπλισμού καθώς και μιας σειράς σημαντικών συστημάτων υποστήριξης.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, ο «Κίμων» αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι προς τη χώρα μας στις αρχές του νέου έτους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε περίπου έναν μήνα αργότερα θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα αρχίσει μια νέα φάση δοκιμών και προσαρμογής. Το νέο καμάρι του Πολεμικού Ναυτικού θα φτάσει στην Ελλάδα με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη και πλήρωμα 127 στελεχών. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη εκπαιδευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γαλλία και ήδη γνωρίζουν σε βάθος τα συστήματα της φρεγάτας, ωστόσο η πλήρης ένταξη του σκάφους θα πάρει λίγο ακόμη χρόνο.

Ο Ναύσταθμος της Σαλαμίνας έχει ήδη προετοιμαστεί να υποδεχθεί τη Belh@rra, καθώς έχουν εγκατασταθεί ειδικές υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν ένα πλοίο με τόσο προηγμένη τεχνολογία. Πρόκειται για μια φρεγάτα που λειτουργεί σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον, δηλαδή ανταλλάσσει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με άλλες μονάδες, κάτι που αλλάζει συνολικά τον τρόπο επιχειρήσεων.

Οι πρώτοι μήνες παρουσίας του «Κίμωνα» στην Ελλάδα θα είναι καθοριστικοί. Το Πολεμικό Ναυτικό καλείται να προσαρμοστεί σε μια εντελώς νέα φιλοσοφία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φρεγάτα αυτού του τύπου που αποκτά η χώρα. Είναι αναμενόμενο να προκύψουν τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις, προφανώς όχι επειδή το πλοίο έχει «προβλήματα», αλίμονο, αλλά επειδή εισάγει νέες δυνατότητες και διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η εμπειρία που θα αποκτηθεί θα αξιοποιηθεί αργότερα και για τις επόμενες τρεις φρεγάτες της ίδιας κλάσης που θα παραλάβουμε το χρονικό διάστημα από το 2026 έως το 2028.

Η εκπαίδευση αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι αυτής της μετάβασης. Ο «Κίμων» δεν θα ενταχθεί άμεσα σε κανονικές αποστολές, αλλά θα περάσει από μια ακόμη περίοδο δοκιμών και ασκήσεων. Αρχικά, θα επιχειρεί μαζί με άλλες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε να διαπιστωθεί στην πράξη πώς συνεργάζεται με τον υπάρχοντα στόλο. Στη συνέχεια, το επίπεδο δυσκολίας θα αυξηθεί, με συνεκπαιδεύσεις που θα περιλαμβάνουν την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου. Στόχος είναι να δοκιμαστούν όλα τα σενάρια και να εξασφαλιστεί ότι το πλοίο και το πλήρωμά του μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε πιθανή αποστολή.

Μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος εκπαίδευσης, η φρεγάτα θα αρχίσει να συμμετέχει σε δραστηριότητες με διεθνή χαρακτήρα. Στην αρχή, αυτό θα αφορά κυρίως ασκήσεις με συμμαχικές χώρες. Στην πορεία, όμως, ο «Κίμων» θα μπορεί να λάβει μέρος και σε αποστολές εκτός ελληνικών συνόρων, είτε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είτε όπου αλλού κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο «Κίμων» δεν θα μείνει… μόνος του για πολύ. Από το 2026 και μετά, αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά και οι επόμενες φρεγάτες του ίδιου τύπου, με τα ονόματα «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής». Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε λίγα χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει έναν μικρό αλλά ιδιαίτερα ισχυρό πυρήνα σύγχρονων πλοίων, που θα λειτουργούν με κοινά συστήματα και κοινή φιλοσοφία. Η ύπαρξη περισσότερων φρεγατών FDI θα διευκολύνει σημαντικά την εκπαίδευση, τη συντήρηση και την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.

Για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τη συνεχή τεχνική υποστήριξη των νέων φρεγατών, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή. Παράλληλα, το πρόγραμμα των FDI έχει και μια ευρύτερη διάσταση, καθώς στο μέλλον θα αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συμμετάσχει πιο ενεργά και η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε τέτοιου μεγέθους έργα. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την πορεία του προγράμματος θα είναι καθοριστικά για τις επόμενες αποφάσεις στον τομέα της άμυνας. Δεν είναι τυχαίο ότι, μετά την τελετή ύψωσης της σημαίας στον «Κίμωνα», πραγματοποιήθηκαν επαφές σε πολιτικό επίπεδο. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, και συζήτησαν την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία των δύο χωρών στον βιομηχανικό και αμυντικό τομέα. Το πρόγραμμα των φρεγατών FDI αποτέλεσε κεντρικό σημείο της συζήτησης, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και μια βάση για βαθύτερη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία.