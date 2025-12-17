Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα χρειάστηκε να περιμένει ο ελληνικός Στόλος για να εντάξει στη δύναμή του μια ολοκαίνουργια κύρια μονάδα επιφανείας. Αυτή η μακρά περίοδος αναμονής λαμβάνει τέλος αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, καθώς η φρεγάτα FDI με το όνομα «Κίμων» παραδίδεται επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η αυριανή ημέρα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ορόσημο, αφού η τελευταία φορά που η χώρα παρέλαβε ανάλογο νέο πλοίο ήταν πριν από 26 χρόνια.

Στο λιμάνι του Λοριάν, στη Γαλλία, όλα είναι έτοιμα για την τελετή, όπου το πλοίο θα ντυθεί στα χρώματα της Ελλάδας. Με την ύψωση της ελληνικής σημαίας και του επισείοντα, ο «Κίμωνας» αποκτά πλέον τον κυβερνήτη του και μπαίνει σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας. Αμέσως μετά, το πλοίο θα πλεύσει προς τη Βρέστη για την τοποθέτηση του οπλισμού του, πριν πάρει την τελική πορεία για τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το πλήρωμα και ο συμβολισμός της «επιστροφής»

Η στιγμή της παράδοσης δεν αφορά μόνο τον χάλυβα και τα οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Συνολικά 128 στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού θα επιβιβαστούν στο πλοίο αύριο, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της υπερσύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Γιώργου Σιδέρη για το ERTnews, το πλοίο βρίσκεται ήδη στον προβλήτα και η συγκίνηση των μελών του πληρώματος είναι έκδηλη, καθώς αποτελούν την «ψυχή» της πρώτης από τις τέσσερις συνολικά φρεγάτες που αναμένεται να παραλάβει η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Ραντεβού στον Σαρωνικό με την ιστορία

Όταν ο «Κίμων» φτάσει τελικά στον Σαρωνικό, η υποδοχή του θα ξεφύγει από τα καθιερωμένα πρωτόκολλα. Η ελληνική ναυτική παράδοση θα «χαιρετήσει» το μέλλον, καθώς έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση εν πλω με πλοία που φέρουν τις εμβληματικές «ανάστροφες πλώρες» της ιστορίας μας. Είναι ένας τρόπος να συνδεθεί η ένδοξη πορεία των ελληνικών καραβιών με τη νέα, ψηφιακή εποχή της αποτροπής.

Με την προσθήκη αυτή, το Πολεμικό Ναυτικό ξεκινά μια συνολική αναβάθμιση, καθώς ο «Κίμωνας» είναι μόνο η αρχή μιας σειράς παραδόσεων που θα ισχυροποιήσουν την παρουσία της Ελλάδας στις θάλασσές μας.

Το ψηφιακό «τείχος» που κλειδώνει το Αιγαίο – Οι τεχνικές δυνατότητες που αλλάζουν τις ισορροπίες

Η καρδιά της νέας ελληνικής αποτροπής δεν χτυπά μόνο στις μηχανές της, αλλά στα ψηφιακά της κυκλώματα. Η Φρεγάτα Κίμων, η πρώτη FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό, δεν είναι απλώς ένα ακόμα πλοίο, αλλά ένας πλωτός ηλεκτρονικός υπολογιστής με δυνατότητες που μέχρι σήμερα φάνταζαν εξωπραγματικές για τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου.

Το στοιχείο που την καθιστά «αόρατη» και ταυτόχρονα παντεπόπτη είναι το ραντάρ SeaFire 500. Πρόκειται για ένα σύστημα σταθερής διάταξης με τέσσερα πάνελ, το οποίο προσφέρει πλήρη κάλυψη 360 μοιρών χωρίς κινούμενα μέρη. Το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να εντοπίζει ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους –από εχθρικά μαχητικά και drones μέχρι πυραύλους stealth που πετούν «ξυστά» στην επιφάνεια της θάλασσας– σε αποστάσεις που αγγίζουν τα 300 χιλιόμετρα.

Αεράμυνα περιοχής και η ισχύς των Aster 30

Η πραγματική ανατροπή στις ισορροπίες έρχεται με το οπλικό σύστημα Aster 30. Η Φρεγάτα Κίμων διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί μια αδιαπέραστη «ομπρέλα» προστασίας, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για ολόκληρη τη δύναμη κρούσης που τη συνοδεύει. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αναχαιτίζουν απειλές σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας την FDI μια μονάδα αεράμυνας περιοχής που μπορεί να ελέγχει τεράστιες ζώνες του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά στοιχεία της κατασκευάστριας Naval Group, το πλοίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον κυβερνοπόλεμο (cyber-warfare). Η ψηφιακή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την άμεση επεξεργασία δεδομένων και τη διασύνδεση με άλλα μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τα μαχητικά Rafale, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ακαριαίο δίκτυο αντίδρασης.

Ο εφιάλτης των υποβρυχίων: Το σύστημα CAPTAS-4

Εκεί όμως που η FDI Κίμων θεωρείται κυρίαρχη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με το κορυφαίο σόναρ CAPTAS-4, το οποίο σε συνδυασμό με το σόναρ κύτους KingKlip, καθιστά αδύνατο για οποιοδήποτε υποβρύχιο να παραμείνει κρυμμένο.

Η ευαισθησία των συστημάτων αυτών επιτρέπει στον «Κίμωνα» να εντοπίζει εχθρικές μονάδες κάτω από την επιφάνεια σε αποστάσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν τη συνεργασία πολλών διαφορετικών πλοίων.

Το οπλοστάσιο συμπληρώνεται από τους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3c, την τελευταία και πιο εξελιγμένη έκδοση του φονικού όπλου, που διακρίνεται για την ικανότητά του να πλήττει στόχους με χειρουργική ακρίβεια ακόμα και σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Με την προσθήκη του συστήματος εγγύς προστασίας RAM και των τορπιλών MU90, η Φρεγάτα Κίμων μετατρέπεται σε μια μονάδα που μπορεί να επιβιώσει σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, προσφέροντας στο Πολεμικό Ναυτικό μια τεχνολογική υπεροχή που ξεπερνά κατά πολύ την απλή αριθμητική υπεροχή.