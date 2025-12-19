Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, για το γεγονός ότι θα ξεκινούσε η συνεδρίαση στην εν λόγω Επιτροπή του νομοσχεδίου για τη νέα μορφή των Ενόπλων Δυνάμεων απόντος του αρμόδιου υπουργού, Νίκου Δένδια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν την έναρξη ο κ. Καιρίδης απευθύνθηκε με έντονο ύφος προς τον παρόντα υφυπουργό Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, αναρωτώμενος: «Πού είναι ο υπουργός; Με την απουσία του προσβάλλει τη Βουλή». Οι αιτιάσεις αυτές έγιναν πριν ανοίξει το κύκλωμα του καναλιού της Βουλής που θα μετέδιδε τη συνεδρίαση, ενώπιον βουλευτών, ανώτατων αξιωματικών και συνδικαλιστών που είχαν προσκληθεί για να τοποθετηθούν επί του σχεδίου νόμου.

Ο υφυπουργός απάντησε: «Πώς κάνεις έτσι; Έχει ξανασυμβεί. Σε ανακαλώ στην τάξη». Με την έναρξη της συζήτησης οι βουλευτές της αντιπολίτευσης Δημήτρης Μάντζος (ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ), Χρήστος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία), Νίκος Παπαναστάσης (ΚΚΕ) και Σία Αναγνωστοπούλου (Νέα Αριστερά) διαμαρτυρήθηκαν για την απουσία του κ. Δένδια, δηλώνοντας πως ο υπουργός με τη στάση του προσβάλλει τους εκπροσώπους των φορέων.

Ο κ. Δαβάκης, με την ιδιότητα του υφυπουργού, κατηγόρησε προσωπικά τον κ. Καιρίδη για την πρόκληση ενός αχρείαστου επεισοδίου καθώς, όπως είπε, σε πολλές συζητήσεις νομοσχεδίων οι υπουργοί εκπροσωπούνται από τους υφυπουργούς τους. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε από τη συμπεριφορά σας κύριε Πρόεδρε όταν μπήκα στην αίθουσα. Αδικεί και τους Αρχηγούς (σ.σ. των Ενόπλων Δυνάμεων) και τους επιτελείς που είναι παρόντες. Είναι όλο το επιτελείο εδώ. Αν θέλουμε κάτι εξειδικευμένο μπορούν οι επιτελείς να το απαντήσουν. Επίσης θέλω να εκφράσω τη λύπη μου προς τον κ. Μάντζο του ΠΑΣΟΚ που είπε ότι εδώ δεν είναι Πεντάγωνο. Δηλαδή τι είναι το Πεντάγωνο; Το Πεντάγωνο είναι διοικητική μηχανή που λειτουργεί άψογα».

Ο κ. Μάντζος πάντως ξεκαθάρισε ακολούθως πως: «Τιμώ και σέβομαι το Πεντάγωνο, το υπουργείο Άμυνας και την ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αναφορά σε εσάς έχει να κάνει με το ύφος με το οποίο ανακαλέσατε το προεδρείο μιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Είναι αντισυνταγματικό αυτό που κάνατε. Εμείς απευθύναμε μομφή στον υπουργό που απουσιάζει, τιμούμε τους Αρχηγούς».

Ο κ. Καιρίδης πάντως συνέχισε να αφήνει αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας λέγοντας πως «καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός εδώ να ακούσει τους φορείς. Γνωρίζω το βαρύ του πρόγραμμα και τις πολλές υποχρεώσεις στο εξωτερικό, αλλά καλό θα ήταν κ. Δαβάκη να ήταν εδώ. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι στην 2η ανάγνωση του νομοσχεδίου μετά τα Χριστούγεννα και θα είναι και στην Ολομέλεια για να έχουμε τη συζήτηση που του αρμόζει».