Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία «Αγώνες Πατριωτών», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, πρόκειται για «έναν εθνικό, μη κομματικό οργανισμό που έχει αναλάβει τον συντονισμό των εορτασμών της 250ής επετείου της Αμερικής υπό την αιγίδα της κυβέρνησης».

«Το φθινόπωρο θα διοργανώσουμε τους πρώτους στην ιστορία “Αγώνες Πατριωτών”, μια πρωτόγνωρη τετραήμερη αθλητική διοργάνωση, με τη συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών λυκείου, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού από κάθε πολιτεία και επικράτεια», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει εδώ και καιρό την πρόθεσή του να διαμορφώσει ο ίδιος το ύφος και το περιεχόμενο των εορτασμών για τη μεγάλη επέτειο. Τον τελευταίο χρόνο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτατα ώστε να ευθυγραμμίσει τη χρηματοδότηση με τις προτεραιότητες του προέδρου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ακολουθούν αυτή τη γραμμή.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς Δημοκρατικών, οι οποίοι την παρομοιάζουν με την ταινία «Hunger Games», όπου παιδιά αναγκάζονται να αγωνίζονται μέχρι θανάτου σε μια τηλεοπτική αρένα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας έχει υιοθετήσει την ιδέα του Τραμπ για τη «Great American State Fair». Η πρόταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2023 και καλεί τις πολιτείες να διαγωνιστούν, ώστε η εμπορική τους έκθεση να αναδειχθεί ως η «πιο πατριωτική» από τον ίδιο τον πρόεδρο. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη διοργάνωση ήδη από τον Ιούλιο, επισημαίνοντας ότι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και θα τελεί υπό την επίβλεψη του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην πρόθεσή του να ανεγερθεί μια θριαμβευτική αψίδα στην Ουάσινγκτον: «Είμαστε το μόνο μεγάλο έθνος χωρίς θριαμβευτική αψίδα. Μια εντυπωσιακή αψίδα, όπως αυτή στο Παρίσι. Και σύντομα θα αποκτήσουμε κι εμείς μία στην Ουάσινγκτον, DC».

Μία ακόμη ιδέα για τον εορτασμό της 250ής επετείου είναι η διοργάνωση αγώνα UFC στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, ο οποίος προγραμματίζεται για τις 14 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του.

«Την Ημέρα της Σημαίας θα φιλοξενήσουμε ένα μοναδικό γεγονός UFC εδώ στον Λευκό Οίκο. Οι κορυφαίοι πρωταθλητές του κόσμου θα αγωνιστούν την ίδια βραδιά. Ο σπουδαίος Ντάνα Γουάιτ θα είναι οικοδεσπότης και πρόκειται για κάτι πραγματικά ξεχωριστό», πρόσθεσε ο Τραμπ.