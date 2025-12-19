Ένας Νορβηγός, λάτρης της λοταρίας, βίωσε μια απίστευτη ανατροπή κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, όταν πίστεψε ότι είχε κερδίσει ένα μεγάλο έπαθλο.

Ο ίδιος εξηγεί ότι δεν θυμάται πότε ακριβώς έπαιξε για πρώτη φορά στη λοταρία, αλλά πάντα ήταν αισιόδοξος. «Αν δεν παίξεις, δεν μπορείς να κερδίσεις, και κάποιος πρέπει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Γιατί όχι εγώ;» λέει, προσθέτοντας ότι για εκείνον, η νίκη θα σήμαινε ελευθερία, να αφήσει τη δουλειά του, να απαλλαγεί από χρέη και να κάνει ό,τι ήθελε.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, τον Ιούνιο, απολάμβανε με την κοπέλα του ένα ηλιοβασίλεμα με ένα ποτήρι κρασί, συζητώντας για την πιθανότητα να αγοράσουν ένα εξοχικό σπίτι εκεί. Ο ίδιος αστειεύτηκε: «Θα έπρεπε να κερδίσω πρώτα τη λοταρία!»

Λίγα λεπτά αργότερα, το κινητό του χτύπησε με μήνυμα από την Norsk Tipping, την νορβηγική εταιρεία λοταρίας, ενημερώνοντάς τον ότι είχε κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Αφού διάβασε το μήνυμα δύο ή τρεις φορές, συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει 1,3 εκατ. κορώνες (περίπου 130.000 ευρώ). Η καρδιά του χτύπησε δυνατά και ένιωσε ζάλη, καθώς επιτέλους φάνηκε να έφτασε η στιγμή που ονειρευόταν.

Έδειξε το κινητό του στην κοπέλα του, η οποία έμεινε άφωνη, όπως αναφέρει ο Guardian. Η σκέψη του άρχισε να τρέχει σε όλα τα ενδεχόμενα, να αφήσει τη δουλειά του ως δάσκαλος μαγειρικής και να ταξιδέψει ή ίσως να αγοράσουν τελικά το εξοχικό σπίτι.

Κατευθείαν κάλεσε τη μητέρα του, φωνάζοντας: «Κέρδισα τη λοταρία!» Η μητέρα του γέλασε και του είπε: «Σου έπρεπε λίγη τύχη».

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έλεγξε τα κερδισμένα νούμερα και διαπίστωσε ότι είχε ταιριάξει μόνο δύο βασικούς αριθμούς και έναν μπόνους αριθμό. Η καρδιά του βυθίστηκε. Δεν υπήρχε περίπτωση να είχε κερδίσει τόσα χρήματα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εταιρεία είχε κάνει λάθος κατά τη μετατροπή των χρημάτων από ευρώ σε κορώνες, καθώς αντί να διαιρέσουν τα ποσά των νικητών με το 100, κάποιος τα πολλαπλασίασε κατά 100.

H σκληρή πραγματικότητα

Η πραγματικότητα τον χτύπησε σκληρά. Το πραγματικό του κέρδος ήταν μόλις περίπου 10 λίρες, μαζί με χιλιάδες άλλους που είχαν ειδοποιηθεί λανθασμένα για μεγάλο κέρδος. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραιτήθηκε, αλλά με αποζημίωση μεγαλύτερη από το φανταστικό του κέρδος.

Η απογοήτευση ήταν συντριπτική. Όλα τα σχέδια και τα όνειρα που είχε κάνει κατά τη διάρκεια των διακοπών εξαφανίστηκαν. Αναγκάστηκε να καλέσει ξανά τη μητέρα του για να της πει ότι δεν είχε κερδίσει πραγματικά, ενώ η κοπέλα του ξέσπασε σε δάκρυα.

Το υπόλοιπο της βραδιάς κύλησε υποτονικά και την επόμενη μέρα ένιωθαν εξαιρετικά θυμωμένοι που η Norsk Tipping δεν είχε επικοινωνήσει άμεσα για να τους ενημερώσει και να ζητήσει συγγνώμη. Χρειάστηκαν δύο με τρεις ημέρες για να αποδεχτούν τι είχε συμβεί.

Τελικά, το μήνυμα επιβεβαίωσης από την Norsk Tipping ήρθε τη Δευτέρα το πρωί. Ο ίδιος δηλώνει ότι ήταν τυχερός που κατάλαβε γρήγορα το λάθος, καθώς αν πίστευε ότι είχε κερδίσει όλο το Σαββατοκύριακο, ίσως να είχε ξοδέψει χρήματα.

Παρά την απογοήτευση, δεν το πήρε πολύ σοβαρά. Όπως αναφέρει, οι Νορβηγοί γενικά δεν αγαπούν τη φασαρία, οπότε όλοι απλώς συνέχισαν. Οι φίλοι του ήταν πολύ συμπονετικοί και θα ήθελαν να είχε κερδίσει και εκείνοι.

Όσο για τα πραγματικά του κέρδη, δεν ήταν καν αρκετά για ένα ποτήρι σαμπάνια στη Νορβηγία, πιθανότατα δαπανήθηκαν για καθημερινά ψώνια. Η εμπειρία αυτή τον έχει αφήσει με ανάμικτα συναισθήματα και πλέον δεν παίζει στη λοταρία. Όπως λέει μια νορβηγική παροιμία: «Είτε είσαι τυχερός στον έρωτα είτε στα παιχνίδια». Ο ίδιος παραδέχεται ότι είναι τυχερός στον έρωτα, κάτι που η κοπέλα του συμφωνεί, ακόμα κι αν το όνειρο για το εξοχικό στην Ελλάδα παραμένει ανέφικτο.