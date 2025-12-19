Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στην Ιαπωνία, αφού εγκλωβίστηκαν σε ιδιωτική σάουνα η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Η αστυνομία του Τόκιο διερευνά αν το πόμολο της πόρτας ήταν εκείνο που παγίδευσε το ζευγάρι μέσα στο δωμάτιο της «Sauna Tiger» που βρίσκεται στη συνοικία Akasaka της πόλης, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης της εγκατάστασης ήταν απενεργοποιημένο και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παραμείνει έτσι για δύο χρόνια.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια… και την ειλικρινή συμπαράστασή μας για τον βαθύ πόνο και τη θλίψη που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια», ανέφερε η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.

Τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως η 37χρονη, Γιόκο Ματσούντα, τεχνίτρια νυχιών και ο 36χρονος σύζυγός της, Μασανάρι, που διεύθυνε ένα κομμωτήριο.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε γύρω στις 12:25 τοπική ώρα τη Δευτέρα, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός της εγκατάστασης. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, το πόμολο της σάουνας βρισκόταν στο πάτωμα, όπως μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Το ζευγάρι βρέθηκε λιπόθυμο στο πάτωμα το ένα πάνω στο άλλο, με τα κεφάλια τους κοντά στην πόρτα. Μεταφέρθηκαν επειγόντως σε νοσοκομείο, αλλά αργότερα κατέληξαν.

«Η κάλυψη του συναγερμού είχε αφαιρεθεί»

Μία καμένη πετσέτα βρέθηκε μέσα στη σάουνα, υποδεικνύοντας ότι η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε από την επαφή της πετσέτας με τις καυτές πέτρες της σάουνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το δωμάτιο της σάουνας είχε έναν συναγερμό έκτακτης ανάγκης στον τοίχο για να ειδοποιεί το προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης, αλλά οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν απενεργοποιημένος.

Ωστόσο, «η κάλυψη του συναγερμού είχε αφαιρεθεί, υποδηλώνοντας ότι το ζευγάρι τον είχε πατήσει για να ζητήσει βοήθεια», σύμφωνα με την Αστυνομία του Τόκιο.

Η Αστυνομία πρόσθεσε ότι, όταν το προσωπικό ρωτήθηκε σχετικά με τον συναγερμό, φέρεται να απάντησε ότι δεν είχε ενεργοποιηθεί «από περίπου το 2023», όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Κέντρο Δημόσιας Υγείας Minato δήλωσε στην εφημερίδα Asahi Shimbun ότι η σάουνα λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 2022 και η τελευταία επιθεώρηση έγινε τον Απρίλιο του 2023, κατά την οποία «δεν βρέθηκαν σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό».

Οι σάουνες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στην Ιαπωνία, με πολλές εγκαταστάσεις να προσφέρουν ιδιωτικά δωμάτια. Ωστόσο, παρατηρείται και αύξηση ατυχημάτων σχετικών με σάουνες, προκαλώντας εκκλήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση του κλάδου, σύμφωνα με το BBC.

Σε ανακοίνωσή της, η «Sauna Tiger» δήλωσε ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση «πολύ σοβαρά» και «συνεργάζεται πλήρως με τις έρευνες της Πυροσβεστικής».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η «Sauna Tiger» θα παραμείνει «κλειστή για το προσεχές διάστημα» και προσφέρει επιστροφές χρημάτων σε όσους είχαν κάνει κρατήσεις.